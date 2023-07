Stellantis lancia un simulatore innovativo per la mobilità inclusiva

Durante l’evento Stellantis Autonomy è stata introdotta una novità molto importante: un simulatore avanzato per i Centri di Mobilità del gruppo automobilistico italo-francese, il primo dei quali si trova a Torino presso lo Stellantis &You in Piazza Cattaneo.

Questo strumento, denominato Verificatore delle Capacità Residue delle Persone (VCR 2023), è più di un semplice simulatore di guida. È una vera e propria soluzione tecnologica che valuta e testa abilità motorie, sensoriali e cognitive, aprendo nuove frontiere per l’inclusività e l’autonomia.

Stellantis Autonomy, il nuovo simulatore avanzato

Stellantis: i Centri di Mobilità ora hanno un nuovo simulatore parecchio avanzato

Da più di due decenni, il programma Autonomy rappresenta un punto di riferimento per le questioni riguardanti la mobilità delle persone con abilità limitate. Con 15 Centri di Mobilità sparsi in tutta Italia, il colosso del settore automotive s’impegna a garantire servizi di consulenza medica e tecnica dedicati alla mobilità, gratuitamente e per tutti. Questo importante lavoro non sarebbe possibile senza la collaborazione con i principali trasformatori del settore.

In ciascuno dei 15 Centri di Mobilità, gli utenti possono beneficiare di un’assistenza specializzata, valutare con precisione le loro abilità motorie grazie ai simulatori di guida, ottenere un attestato utile per l’ottenimento della patente speciale e testare la guida con veicoli modificati, sotto la supervisione di istruttori esperti.

Oggi, il nuovo Verificatore di Capacità Residue rappresenta un passo in avanti nella valutazione delle abilità di conduzione. Il simulatore permette di misurare la forza e la rapidità dei movimenti degli arti, la capacità di regolare accelerazione e frenata e i tempi di reazione a stimoli visivi e sonori. Questo innovativo dispositivo, basato su una plancia dell’Alfa Romeo Tonale, consente misurazioni estremamente precise e la possibilità di condurre ulteriori nuovi test.

Salvatore Cardile, responsabile Marketing & Communication LCV di Stellantis Italia & Autonomy Manager, ha detto che il programma Autonomy mette la disabilità al centro del suo impegno, collaborando con strutture sanitarie, federazioni sportive e atleti per supportare e promuovere azioni sociali rivolte a questo mondo straordinario. Il progetto continua a essere un punto di riferimento per il mondo della mobilità e delle disabilità, e con l’introduzione dell’innovativo VCR, sta compiendo un altro passo avanti.

L’evento Autonomy ha coinvolto varie istituzioni

Dopo il lancio a Torino, i restanti Centri di Mobilità Stellantis saranno progressivamente dotati di questo nuovo simulatore. Oltre a questo, i centri offriranno anche test di guida in aree chiuse al traffico, su veicoli specificamente modificati per soddisfare le esigenze di chi ha disabilità, è anziano o affronta singole problematiche.

L’evento Autonomy ha coinvolto varie istituzioni che lavorano a stretto contatto con il servizio offerto dai Centri di Mobilità, tra cui la Motorizzazione Civile, l’Unità Spinale Unipolare CTO (USU), il Presidio Sanitario San Camillo e UNASCA Torino (Associazione Scuole Guida).

Questo impegno da parte di Stellantis, volto a promuovere l’inclusione e l’accessibilità, riflette l’attenzione e la cura che l’azienda riserva a un mondo così straordinario e variegato. Con il nuovo simulatore VCR 2023, i Centri di Mobilità continuano a lavorare per rendere la mobilità un diritto universale, senza distinzioni, andando oltre i limiti della tecnologia attuale e facendo un passo avanti verso il futuro della mobilità inclusiva.