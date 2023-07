Stellantis: grosse novità nel Regno Unito

Maria Grazia Davino è nominata Group Managing Director, Stellantis UK a partire dal 1° settembre. Maria Grazia sostituisce Paul Willcox che ha deciso di ritirarsi dal gruppo. “Sono molto lieto che con Maria Grazia Davino abbiamo acquisito una comprovata esperta del settore per questa posizione. Ha molti anni di esperienza nelle vendite automobilistiche internazionali e la sua esperienza garantirà che i marchi di Stellantis continueranno ad avere successo nell’importante mercato del Regno Unito ” ha affermato Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer, Enlarged Europe.

“Allo stesso tempo, vorrei ringraziare Paul Willcox per la riuscita fusione delle due eredità esistenti in una potente società di vendita nazionale che sarà in grado di affrontare le principali sfide del futuro. Siamo il numero uno nel Regno Unito in veicoli commerciali elettrici e vogliamo espandere ulteriormente questa posizione di forza nel mercato totale”. Maria Grazia Davino ha 20 anni di esperienza nel settore automobilistico con un punto di vista a 360°. Davino è entrato a far parte del gruppo Fiat nel 2011 e ha ricoperto le cariche di CEO di Austria, Svizzera e Germania. Nel 2021, Davino è stato nominato responsabile delle vendite e del marketing nell’organizzazione dell’Europa allargata del gruppo Stellantis di recente creazione.

Paul Willcox ha dichiarato: “Anche se non vedo l’ora di passare più tempo con la mia famiglia e i miei passatempi, mi dispiacerà molto lasciare un team così dedicato e professionale come quello che ho nel Regno Unito. Do un caloroso benvenuto a Maria Grazia nel business del Regno Unito, dove so, dalla mia esperienza di lavoro con lei, che darà un contributo significativo al continuo successo dell’azienda”.

Ricordiamo che Stellantis UK comprende i marchi Vauxhall, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep e Maserati e ha sede a Luton e conta circa 5.000. La divisione inglese del gruppo automobilistico gestisce due stabilimenti produttivi nel Paese: quello di Luton, dove vengono assemblati i veicoli commerciali leggeri Vauxhall Vivaro, Peugeot Expert e Citroën Dispatch, e quello di Ellesmere Port, dove vengono prodotte le auto compatte Vauxhall Astra.

Stellantis UK ha anche una rete di concessionari e officine autorizzate che offrono una vasta gamma di veicoli nuovi e usati, servizi post-vendita e soluzioni di mobilità. L’azienda si impegna a promuovere la transizione verso la mobilità sostenibile e a ridurre le emissioni di CO2. Per questo, offre una gamma sempre più ampia di veicoli elettrici ed ibridi, come la Vauxhall Corsa-e, la Peugeot e-208, la Citroën ë-C4, la DS 3 Crossback E-Tense e la Fiat 500e. L’azienda del gruppo guidato da Carlos Tavares collabora anche con le autorità locali e le organizzazioni del settore per sviluppare infrastrutture di ricarica efficienti e accessibili