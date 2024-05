Stellantis: continua il calo in Borsa dopo i deludenti risultati del primo trimestre 2024

Stellantis nei giorni scorsi ha comunicato i risultati del primo trimestre 2024. Questi come previsto dagli analisti sono stati a dir poco deludenti con un calo del 12 per cento dei ricavi rispetto allo scorso anno e una riduzione nel numero delle auto e dei veicoli commerciali consegnati. Questi dati hanno fatto calare e non di poco il valore delle azioni del gruppo automobilistico in borsa. Dopo il crollo di martedì quando le azioni a Piazza Affari hanno visto scendere il valore del 10 per cento, questamattina si registra un nuovo calo pari a -3,8 per cento.

Cala il valore delle azioni di Stellantis a Piazza Affari dopo il deludente risultato del primo trimestre

L’altro giorno, durante la discussione dei dati di mercato, non è intervenuto l’AD Carlos Tavares, il quale riserva il suo intervento solo in occasione delle relazioni semestrali. Invece, a prendere la parola è stata la CFO Natalie Knight, che più di un anno fa ha assunto il ruolo precedentemente detenuto da Richard Palmer, a lungo collaboratore del compianto Sergio Marchionne nella ex Fiat Chrysler Automobiles.

Ricordiamo che Stellantis ha imputato questo calo dei ricavi del 12 per cento principalmente a causa dei minori volumi di vendita e agli effetti sfavorevoli dei tassi di cambio. Nello specifico, tra gennaio e marzo di quest’anno, il numero di veicoli consegnati è sceso del 10 per cento a quota 1,335 milioni. Vedremo dunque se il calo del titolo in Borsa si arresterà e se le cose miglioreranno nei prossimi mesi per il gruppo automobilistico nato nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.