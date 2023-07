Opel e Citroen: grandi progressi in Francia e Spagna

Opel e Citroen registrano grandi progressi rispettivamente in Francia e Spagna nella vendita di veicoli elettrici. Nella prima metà del 2023, il marchio tedesco di Stellantis ha registrato vendite di PC/veicoli commerciali in Francia in crescita del +13% raggiungendo le 27.000 immatricolazioni, mantenendo la propria quota di mercato al 2,5%. Questi risultati positivi sono notevolmente supportati dal forte aumento delle vendite di modelli 100% elettrici (BEV) con 4.003 immatricolazioni di PC/LCV nel semestre, in crescita del +49%. Opel entra così nella Top 10 del mercato VP BEV.

Da segnalare l’ottima performance semestrale registrata da Opel Corsa (10.742 unità, pari a +24%) e Mokka (5.261 unità, pari a +23%). Si noti che il mix BEV supera il 20% per ciascuno di questi due modelli. Opel sta anche registrando solidi risultati nei veicoli commerciali leggeri con un aumento del +18% nei primi 6 mesi contro il 4% del mercato. Vivaro e Combo hanno ampiamente contribuito a questo successo.

Le vendite di PC ai privati ​​sono aumentate significativamente con un +22% rispetto al +16% del mercato. Opel sta quindi continuando a spostarsi nella fascia alta in Francia. E il marchio potrà contare su un significativo ampliamento della sua offerta 100% elettrica nei prossimi mesi con l’arrivo di diversi modelli con un’autonomia di oltre 400 km (standard WLTP). A partire dalle Nuove Corsa Electric e Astra Electric, entrambe equipaggiate con il motore Emotors da 156 cv/115 kW prodotto in Francia a Trémery e una batteria da 54 kW/h.

Citroën chiude il mese di giugno al terzo posto nel mercato totale dei veicoli elettrici in Spagna, con una quota di mercato del 7,9% e 2.284 immatricolazioni, in crescita del 122% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Con 826 unità immatricolate nel semestre, la Citroën ë-C4 di Madrid ha ottenuto una penetrazione cumulata del 3,2% ed è l’auto elettrica “Made in Spain” con le vendite più alte nel Paese.

Quanto a Citroën Ami, è leader nel mercato dei quadricicli elettrici con 338 immatricolazioni e una quota del 92,4%. Proprio l’oggetto per la mobilità del brand è stato protagonista di uno dei maggiori eventi di mercato a giugno, quando tutte le 800 unità della sua versione My Ami Buggy sono state vendute online nei principali mercati europei in sole 10 ore. Un internauta spagnolo è stato il più veloce a completare l’intero processo di acquisto digitale: sono bastati 1 minuto e 10 secondi per entrare in possesso di questa edizione “avventurosa” ed esclusiva della Citroën Ami.

I veicoli commerciali Citroën hanno brillato di luce propria nel mercato elettrico. Con una gamma, guidata dalla Citroën ë-Berlingo “Made in Spain” e che ha offerte a “emissioni zero” in tutti i suoi modelli, il Double Chevrón occupa finora il primo posto in questo mercato quest’anno, con 1.317 immatricolazioni, 579% in più rispetto allo stesso periodo del 2022, e una quota del 26,5%. Tra gennaio e giugno, Citroën ha raggiunto 31.867 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali nel mercato totale (termici + elettrificati) e una penetrazione del 5,5%

Il modello più venduto della Marca quest’anno, la Citroën C4 “Made in Spain”, ha accumulato 7.156 immatricolazioni, che la rendono leader tra le berline del segmento C. Nella categoria degli ibridi plug-in (PHEV), la Citroën C5 Aircross Plug-In Hybrid chiude il primo semestre 2023 con 1.076 unità immatricolate e una quota del 3,4%. Nei veicoli commerciali, Citroën Berlingo è il modello più venduto in Spagna finora quest’anno, con 5.567 immatricolazioni e il 21% delle immatricolazioni. La sua versione a “emissioni zero”, la Citroën ë-Berlingo, fa lo stesso tra i veicoli commerciali elettrici, con 775 unità.