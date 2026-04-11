Richiamo urgente per Stellantis: oltre 68 mila auto sotto osservazione per rischio incendio

Nuovo richiamo in casa Stellantis, e questa volta la questione è particolarmente delicata. A essere coinvolti sono Citroën C3, Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, finiti al centro di una campagna tecnica legata a un potenziale rischio incendio. Alla base del problema ci sarebbe un possibile danneggiamento del cablaggio del servosterzo, un elemento che, se difettoso, può causare non solo il malfunzionamento dell’assistenza allo sterzo, ma nei casi più gravi anche un cortocircuito.

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Richiamo Stellantis: coinvolte Citroen C3, C3 Aircross e Opel Frontera

Secondo le informazioni disponibili, la campagna riguarda in totale 68.137 veicoli prodotti nel 2025. Per Citroën, i modelli interessati sono quelli costruiti tra il 21 febbraio e il 21 maggio 2025, mentre per Opel il periodo va dall’11 marzo al 21 maggio 2025. Le sigle interne del richiamo sono GW9 per Citroën e KV9 per Opel.

Il nodo della questione riguarda proprio il cablaggio elettrico collegato al servosterzo. Se l’isolamento si danneggia, il sistema può andare in corto, con effetti che incidono direttamente sulla sicurezza di guida. Nel peggiore degli scenari, il guasto potrebbe perfino innescare un incendio del veicolo.

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Per risolvere il problema, Stellantis ha previsto un intervento nelle officine autorizzate che comprende la sostituzione del cablaggio, l’aggiunta di protezioni supplementari, la sostituzione di un elemento di fissaggio e l’installazione di una copertura protettiva sulla filettatura di una vite.

Chi possiede una Citroën C3, una C3 Aircross o una Opel Frontera del 2025 farebbe bene a controllare quanto prima il numero di telaio. Non tutte le vetture prodotte in quell’anno rientrano infatti nella campagna, quindi la verifica del VIN presso la rete ufficiale o sul sito del costruttore è il modo più sicuro per capire se l’auto è coinvolta.