Stellantis taglia a Rüsselsheim: 650 posti in meno nel cuore tecnico di Opel

Stellantis prevede di trasformare il proprio centro di sviluppo di Rüsselsheim in un efficiente Tech Center. Il nuovo Tech Center, con la sua nuova struttura, rimarrà saldamente integrato nella rete di sviluppo di Stellantis, come parte dell’organizzazione globale PDT (Product Development & Technology), rafforzando le competenze chiave del sito di Rüsselsheim e la sua competitività in Germania.

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Il nuovo Tech Center rimarrà saldamente ancorato alla rete di sviluppo di Stellantis ma taglia posti di lavoro

Il Centro Tecnologico tedesco si specializzerà nello sviluppo di veicoli per i marchi Opel e Vauxhall e si concentrerà su temi tecnologici trasversali all’interno del Gruppo. Degli attuali 1.650 ingegneri, circa 1.000 dipendenti continueranno a essere responsabili di compiti strategici presso il Centro Tecnologico di Rüsselsheim, in base alle loro aree di competenza. Queste includono settori chiave orientati al futuro che saranno integrati nell’intero portafoglio di marchi del Gruppo, come ADAS, sviluppo virtuale, intelligenza artificiale e strumenti per il miglioramento dell’efficienza, il Digital Lightning Hub, lo sviluppo di batterie, compresa la sicurezza delle batterie, e lo sviluppo di moduli software per l’architettura STLA Brain.

Si tratta dunque di un taglio di 650 posti che colpisce uno dei poli tecnici più simbolici per Opel. Per i dipendenti, tuttavia, il dato più rilevante resta uno solo: le attività di sviluppo in Germania verranno ulteriormente ridotte. Diversi media tedeschi parlano infatti di crescente malcontento interno e leggono questa decisione come l’ennesimo passo nel progressivo ridimensionamento del ruolo tecnico di Opel a Rüsselsheim, un sito che per decenni ha rappresentato un riferimento per l’identità industriale del marchio.

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L’azienda ha precisato di aver già informato il consiglio di fabbrica e che ogni ulteriore misura organizzativa sarà definita solo dopo un confronto approfondito con le parti coinvolte. Stellantis insiste sul fatto che competenze chiave resteranno in Germania e richiama anche il progetto del futuro grEEn-campus, destinato a diventare la nuova sede centrale di Opel e Stellantis Germania.

Questa trasformazione rientra nell’impegno strategico di Stellantis per il sito di Rüsselsheim, ha affermato Wangemann: “Il nostro obiettivo è quello di creare un solido Centro Tecnologico Tedesco con compiti sostenibili e un obiettivo chiaramente definito all’interno della rete di sviluppo globale del Gruppo”.

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Stellantis sta attualmente costruendo il campus grEEn a Rüsselsheim, la nuova sede di Opel e Stellantis Germania. Questo campus moderno e sostenibile comprenderà un edificio dedicato alla ricerca e sviluppo e un centro di design. Questo investimento dimostra l’impegno dell’azienda nei confronti di Rüsselsheim e della Germania come polo industriale.

La trasformazione in un Centro Tecnologico sarà accompagnata da misure di sviluppo nei suddetti settori di competenza, nonché da programmi di formazione per i dipendenti attuali. Parallelamente, sono previste iniziative mirate per ampliare le competenze strategiche, come ad esempio assunzioni mirate o collaborazioni con le università.