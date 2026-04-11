Fiat porta ad Expolondrina 2026 la sua gamma completa 

Fiat sarà nuovamente presente a Expolondrina 2026, uno dei più grandi eventi agricoli dell’America Latina. Quest’anno, il marchio leader nel mercato brasiliano per il quinto anno consecutivo porterà in fiera otto modelli, tra cui pick-up, SUV e veicoli commerciali, rafforzando la sua ampia gamma di soluzioni complete per il settore agricolo, al servizio sia della campagna che della città.

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Fiat è il marchio che meglio conosce e comprende le esigenze dei clienti del settore agroalimentare in Brasile

La gamma di pick-up Fiat sarà al completo alla fiera. Strada, il veicolo più venduto in Brasile per cinque anni consecutivi e leader di vendite in Sud America nel 2025, sarà esposto all’evento nelle sue versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. Un altro leader del segmento, il Toro, sarà presente con le versioni Endurance, Ultra e Ranch. Anche il Titano, che nella gamma 2026 è diventato più potente con l’aggiunta di un motore 2.2 Turbodiesel, sarà presente nella versione Ranch.

Fiat conferma la propria forza anche nel settore dei veicoli commerciali grazie alla gamma Professional, protagonista dell’evento con Fiorino, Scudo e Ducato. La presenza del marchio in fiera sarà arricchita inoltre da due modelli molto attesi: la Pulse Hybrid e la Fastback Abarth, espressione dell’anima più dinamica e sportiva del brand.

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Non mancherà uno spazio dedicato agli appassionati, con lo store Fiat Wear, dove sarà possibile scoprire numerosi accessori ufficiali. Expolondrina andrà in scena dal 10 al 19 aprile a Londrina, nello stato del Paraná, confermandosi un appuntamento importante per il pubblico e per le case automobilistiche presenti.