Stellantis prepara la svolta: in arrivo in Europa nuovo motore Full Hybrid

Per anni Stellantis, sul mercato europeo, ha lasciato una sensazione piuttosto chiara: qualcosa mancava. Da un lato le motorizzazioni mild hybrid, utili ma spesso non sufficienti per chi cerca un reale supporto elettrico nella guida di tutti i giorni. Dall’altro l’elettrico puro, che però non rappresenta ancora la scelta ideale per tutti. In mezzo, proprio dove oggi si concentra l’interesse di molti automobilisti, l’offerta del gruppo è sembrata a lungo incompleta.

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Stellantis starebbe lavorando a un nuovo sistema full hybrid destinato a diversi marchi della sua galassia europea

Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia e da fonti vicine al gruppo, Stellantis starebbe lavorando a un nuovo sistema full hybrid destinato a diversi marchi della sua galassia europea. I nomi coinvolti sarebbero importanti: Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Fiat, Opel, Alfa Romeo e Jeep. Un segnale che lascia intuire come non si tratti di un progetto secondario, ma di una scelta destinata a incidere in modo concreto sull’offerta futura.

La vera notizia è proprio questa: non si parla dell’ennesima soluzione intermedia costruita per contenere i consumi sulla carta, ma di una soluzione ibrida più completa, più credibile e soprattutto più adatta alle esigenze reali di chi usa l’auto ogni giorno. L’obiettivo sarebbe quello di offrire una guida elettrica più presente, una maggiore fluidità nel traffico urbano e una transizione più naturale per chi non è ancora pronto a passare a un modello 100% elettrico.

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Stellantis

I dettagli tecnici, almeno per il momento, restano ancora riservati. Non ci sono conferme ufficiali su cilindrata, potenza complessiva, trasmissione o capacità della batteria. Tuttavia, le informazioni emerse finora indicano una soluzione con motore termico ed elettrico integrati nel cambio, mentre sulle future versioni a trazione integrale potrebbe trovare spazio anche un secondo motore elettrico sull’asse posteriore.

Sul tavolo restano aperte diverse ipotesi. Una delle più concrete porta al 1.6 PureTech Full Hybrid da 213 CV già impiegato da Jeep negli Stati Uniti. Ma non si esclude nemmeno un’evoluzione più profonda dell’attuale 1.2 elettrificato, trasformato in un vero full hybrid.