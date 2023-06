Alfa Romeo: il vero rilancio avverrà con questo modello che sarà il più venduto

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con tanti nuovi modelli. L’obiettivo sarà quello di conquistare preziose quote di mercato a livello globale diventando un brand premium di fama mondiale. Il rilancio della casa automobilistica del Biscione, iniziato con il SUV Tonale presentato lo scorso anno, è destinato a continuare nei prossimi anni con l’arrivo di numerosi nuovi modelli. Come confermato dallo stesso CEO Jean-Philippe Imparato lo storico marchio milanese vedrà arrivare un nuovo modello ogni anno a partire dal 2024 e fino al 2030.

Alfa Romeo: ecco il modello che stupirà più di tutti e che venderà moltissimo

Alfa Romeo dunque continuerà a stupire nei prossimi anni ampliando le quote di mercato nei principali paesi grazie all’arrivo di queste nuove auto che sono destinate a garantire alla casa italiana di Stellantis un enorme risalto a livello globale. Tra questi modelli uno in particolare è destinato ad avere un ruolo molto importante nella futura crescita del marchio diventando in breve tempo il modello più venduto a livello globale. Ci riferiamo ad un veicolo di cui si parla già da molto tempo e di cui al momento sappiamo molte cose.

Questa vettura che debutterà nel 2024 sarà la prossima grande novità del Biscione fatta eccezione per la hypercar in edizione limitata che sarà svelata questa estate in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni del Quadrifoglio. Ovviamente ci riferiamo al futuro SUV compatto che Alfa Romeo produrrà a Tychy in Polonia su piattaforma CMP e che sarà la prossima entry level del marchio occupando il posto che un tempo era di Alfa Romeo MiTo. Questo modello che al momento non ha ancora un nome si collocherà dunque in un segmento di mercato tra in più in voga in Europa e nel mondo.

Si vocifera che con questo SUV Alfa Romeo possa incrementare le sue vendite globali di circa 100 mila unità all’anno. Questo SUV, che avrà un design sui generis e che farà della sportività e dello stile due delle sue principali caratteristiche, offrirà una versione Mild Hybrid che sarà la entry level con un prezzo intorno ai 30 mila euro. Accanto a questa vettura ci sarà anche la versione completamente elettrica che sarà la prima Alfa Romeo a zero emissioni nella storia dell’automobilismo.

Questa vettura che non ha ancora un nome, sarà svelata nel corso della prima metà del prossimo anno. Già entro fine anno dovremmo comunque conoscere nome e avere le prime immagini di questo veicolo che dovrebbe avere una lunghezza di poco inferiore a 4,3 m. Al momento non si sa molto altro di questo veicolo ma siamo sicuri che Alfa Romeo stupirà osando sia dal punto di vista del design che da quello delle prestazioni.

Questo SUV il cui nome sarà probabilmente rivelato nel corso del prossimo mese di settembre dunque potrebbe rappresentare un modello chiave per quanto concerne il futuro di Alfa Romeo che nei prossimi 10 anni si dovrebbe trasformare nel marchio premium globale di Stellantis proponendo sul mercato una serie di auto di altissimo livello destinate a dominare il mercato per un lungo periodo. Ricoridiamo infatti che oltre a questo SUV compatto è previsto l’arrivo delle nuove generazioni di Giulia e Stelvio e di due auto di Segmento E. Una di queste dovrebbe essere una berlina coupè ad alte prestazioni, l’altra un SUV di segmento E lungo quasi 5 metri che proverà a sfidare ad armi pari BMW X5 e X6. Tutte queste auto dal 2025 saranno rigorosamente elettriche al 100 per cento.