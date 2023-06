Lancia Aurelia B20 sesta serie in vendita in Inghilterra

Una splendida Lancia Aurelia B20 sesta serie Coupé è in vendita a Chobham, nel Regno Unito. Ad occuparsi della pratica ci stanno pensando gli specialisti di RM Sotheby’s, autentica istituzione nel settore, anche se qui le operazioni si svolgono con una trattativa privata e non con la “solita” asta pubblica. Le stime, per l’esemplare proposto alla tentazione dei potenziali acquirenti, si spingono a 115 mila sterline, pari col cambio odierno a 134 mila euro. Una cifra non elevatissima in senso assoluto, ma fuori dal radar dei comuni mortali, che possono soltanto sognare oggetti di questo tipo.

Stiamo parlando della vettura con telaio B20-3857. Una delle sole 25 unità della specie con guida a destra finite nel mercato britannico. La Lancia Aurelia B20 in esame è stata restaurata in Italia e rimessa in servizio da Omicron nel 2008. Poi ha ricevuto un importante servizio nel 2019. Il motore vanta numeri corrispondenti a quelli del cuore originale. Ben documentata la storia dell’auto. Un file riporta le diverse fasi della sua vita, in modo completo.

Adatta per chi vuole concedersi un modello dell’era romantica, questa Lancia Aurelia B20 si presta ad un gran numero di manifestazioni. Dovrebbe risultare eleggibile anche per la rievocazione storica della mitica Mille Miglia. Ad accompagnare la vettura ci pensano le certificazioni FIVA e HTP. Testimone di un’epoca gloriosa, che vedeva la casa torinese brillare come una stella in segmenti di mercato prestigiosi, oggi lasciati scoperti, questa coupé non aveva nulla da invidiare alle proposte della più blasonata concorrenza del tempo. In lei si coglieva in pieno il talento dei progettisti italiani, capaci di produrre splendide opere a quattro ruote, che hanno fatto sognare a tutte le latitudini. Auto per veri intenditori e per appassionati dal palato raffinato.

Foto da profilo Twitter RM Sotheby’s

L’Aurelia è stata la prima vettura di serie con motore V6 e la prima dotata di pneumatici radiali. Nella versione coupé di cui ci stiamo occupando, la spinta è affidata a un motore V6 da 2.451 centimetri cubi di cilindrata, che eroga una potenza massima di 112 cavalli a 5000 giri al minuto e una coppia di 17,5 kgm a 3500 giri al minuto, su un peso a secco di 1100 chilogrammi, che cresce a 1310 chilogrammi in ordine di marcia. La punta velocistica è di 180 km/h. Buona la verve dinamica. L’esemplare in vendita da RM Sotheby’s, come dicevamo, è della sesta serie. Vanta un cambio a pavimento Nardi. Per un certo periodo questa creatura fu messa al servizio della stampa da Lancia England, come auto dimostrativa. Una sua prova su strada trovò spazio su un numero di Autocar del 1957, con tante lodi al suo indirizzo.

Dopo tanti anni trascorsi nel Regno Unito, la vettura fu venduta in Italia. Era il 1992. Il nuovo proprietario sottopose il veicolo a un restauro completo, corredato da ampia documentazione, anche fotografica. Nel 2008 il ritorno in UK, dove la sportiva torinese è stata rimessa in servizio dallo specialista del marchio Omicron Engineering. Al 2010 risale la partecipazione dell’esemplare alla Mille Miglia. Nel 2019 è stato il turno di un bel tagliando. Come già scritto, la Lancia Aurelia B20 in vendita appartiene alla sesta serie del modello. Questa coupé ha la scocca portante. Le sospensioni anteriori sono a ruote indipendenti, quelle posteriori a ruote semi-indipendenti con sistema De Dion. Ecco le dimensioni esterne della vettura: 265 centimetri di passo, 437 centimetri di lunghezza, 155 centimetri di larghezza. La sua produzione giunse a termine nel 1958, ma le vendite si spinsero all’anno successivo, per smaltire gli stock.

Foto da profilo Twitter RM Sotheby’s

Fonte | RM Sotheby’s

Foto | Profilo Twitter RM Sotheby’s