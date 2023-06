Alfa Romeo celebra i suoi 113 anni con un video speciale

Il 24 giugno è un giorno molto importante nel mondo dell’automobilismo poiché ricorre il 113° anniversario dalla fondazione di Alfa Romeo nel 1910. Domani vedrà un omaggio alla tradizione e alla passione della celebre casa automobilistica di Arese.

Nel tipico stile che contraddistingue il Biscione, il marchio ha deciso di celebrare questa importante pietra miliare con un evento che ricorda con orgoglio i suoi valori fondamentali: Nobile sportività e Made in Italy. Per rendere omaggio a quest’anniversario, la casa automobilistica milanese ha realizzato un nuovo video con il pilota di Formula 1 Zhou Guanyu.

Alfa Romeo: il Biscione pubblica un video per il suo 113° anniversario

Guanyu ha più volte dimostrato il suo talento di guida in un luogo insolito – non uno dei 23 tracciati della stagione corrente di F1. È salito a bordo della sua monoposto presso lo stabilimento Cassino, luogo di nascita delle Giulia e Stelvio. L’energia della fabbrica era palpabile, con i dipendenti che salutavano con entusiasmo il pilota cinese tra un esaltante donuts e le immancabili foto di rito.

Il viaggio non si è fermato qui: Zhou Guanyu ha guidato lungo l’autostrada fino all’uscita di Pomigliano d’Arco, sede dello stabilimento Alfa Giambattista Vico, luogo in cui il nuovo Alfa Romeo Tonale viene prodotto ogni giorno. L’arrivo della monoposto ha sollevato il morale dei lavoratori del sito partenopeo, che hanno accolto con gioia le prodezze del pilota in questo scenario inconsueto.

La storia di Alfa Romeo, iniziata nel lontano 1910, ha affascinato generazioni attraverso i decenni, testimoniando le trasformazioni sociali che hanno segnato l’Italia del 900. Tempi di gloria sportiva e successo commerciale si sono alternati a momenti più duri, come i conflitti internazionali che hanno colpito la società. Tuttavia, la resilienza del Biscione e l’Italia si è manifestata con forza nella rinascita del paese dopo le grandi guerre.

Previste celebrazioni anche per il Quadrifoglio

Questo 113° anniversario non passerà inosservato. Il Museo Alfa Romeo di Arese si sta preparando a celebrare i 100 anni del Quadrifoglio, il simbolo più rappresentativo della storia sportiva del costruttore. Il 24 giugno alle 16:30, una conferenza ripercorrerà la storia di questo emblema, con ospite d’onore Giorgio Sivocci – nipote del leggendario pilota Ugo Sivocci, che vinse la Targa Florio del 1923 guidando una RL adornata con un quadrifoglio verde su fondo bianco.

Dopo la conferenza, una parata di Alfa Romeo di tutti i modelli ed epoche sfilerà sulla pista interna del Museo, dirigendosi poi verso il centro di Arese. Qui, al tramonto, si svolgerà uno speciale flashmob dedicato al quadrifoglio.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 25 giugno con diverse attività rivolte a gruppi e famiglie, tra cui una caccia al tesoro a tema Quadrifoglio nelle sale del Museo Alfa Romeo.

È possibile comunque scoprire maggiori dettagli sull’evento sul sito Web del Museo di Arese. Per coloro che desiderano partecipare alle attività del weekend, possono prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com.