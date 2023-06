Abbiamo perso il conto di quante volte ci avete chiesto titoli su vita, morte e miracoli dell’Alfa Romeo, libri che sanno raccontare degnamente la sua storia ed evoluzione, con tutti (o quasi) i modelli delle auto che portano il suo marchio, completi di schede tecniche, foto, curiosità. Insomma, una lista di testi che un alfista non dovrebbe lasciarsi sfuggire. Un bel giorno ci siamo messi in testa di accontentarvi e di selezionare i migliori libri di sempre dedicati alla storia e ai modelli AlfaRomeo, raccontati dai massimi esperti del settore, testi da leggere di… corsa.

Non abbiamo il coraggio di consigliarvi “Alfa Romeo. Il Libro ufficiale. Ediz. del centenario” uscito il 23 giugno 2010, che riporta un secolo di storia Alfa raccontato da importanti firme del giornalismo di settore e uomini che hanno vissuto in prima persona questa irripetibile esperienza. Non sappiamo se il prezzo di 350 euro rientra nel vostro budget o meno. Certo è che, per una passione forte come quella di un alfista, la tentazione di fare una follia c’è. I libri dedicati all’Alfa sono tanti ma i 12 titoli, in particolare, che abbiamo selezionato nel caotico mercato online sono quelli imperdibili, da leggere, ammirare e collezionare. Libri chiave per chi vuole davvero conoscere la storia di un mito.

Alfa Romeo libri: gli autori di spicco

La passerella di Alfa Romeo libri che vi presentiamo, selezionati con cura, lascia sfilare 12 testi che nessun alfista appassionato dovrebbe farsi mancare nell’angolo speciale della sua libreria. Si tratta di autori diversi, libri datati o più recenti, tutte edizioni ovviamente illustrate, curate nei minimi dettagli, ricchissime di foto e documenti.

Tra i vari autori, sono quattro le firme storiche e gli esperti con la E maiuscola: Luigi Fusi, Maurizio Tabucchi, Ivan Scelsa e Lorenzo Ardizio. I loro testi sono fondamentali.

Luigi Fusi

Luigi Fusi entrò in Alfa Romeo a 14 anni (nel 1920) grazie a suo padre che ci lavorava dal 1914. Iniziò come archivista all’ufficio tecnico, poi divenne lucidatore e disegnatore (fino al 1938). E’ cresciuto alla scuola dei famosi progettisti Merosi e Jano collaborando prima come disegnatore, poi come progettista alla realizzazione di alcuni modelli Alfa Romeo preparati negli anni 1920/1954 tra cui la 6C 1500, la 8C 2300 e la monoposto Tipo A. Dal 1955 al 1961, lavorò come Capo del Servizio Controllo Disegni della Direzione di Progettazione, poi andò in pensione per modo di dire: rimase in Alfa nel ruolo di consulente. Giuseppe Luraghi gli affidò il delicato compito di creare l’Archivio Storico e di allestire il Museo Storico, attività che lo impegnò per 12 intensi anni. A missione compiuta, Luigi Fusi continuò ad offrire consulenza per restauri e ricerche. Nel 1985, ebbe l’onore di festeggiare 65 anni di lavoro in Alfa Romeo, un record. Morì il 27 dicembre 1996.

Maurizio Tabucchi

Impegnato da anni nel restauro di veicoli storici con particolare interesse per le auto d’epoca, Maurizio Tabucchi è stato socio e Presidente della Commissione Tecnica Riar (Registro Italiano Alfa Romeo), presidente della Commissione Tecnica Asi (Associazione italiana di auto d’epoca) e vicepresidente della Commissione Internazionale Fiva. Venuto a mancare a gennaio 2015, è stato uno dei più autorevoli studiosi del marchio Alfa Romeo lavorando anche come consulente per le principali riviste italiane del settore (fu direttore editoriale di epocAuto e direttore del periodico Alfa Romeo Il Quadrifoglio). Ha dedicato gran parte della sua vita al Biscione fino a diventare uno dei massimi esperti a livello mondiale scrivendo numerosi libri sul mitico marchio.

Ivan Scelsa

Scrittore e giornalista ma non solo: Ivan Scelsa, dopo aver collaborato con le testate Tutto Porsche e Auto Digest & Classic, è diventato caporedattore di Tribuna Magazine e, dal 2017, test driver per conto del periodico JUST Men, Motors & Lifestyle nonché curatore del web format T-Motori. Già Consigliere del Direttivo di Club Alfa Italia, nel 2010 è stato nominato guida ufficiale per il Museo di Arese.

Dal 2011, Ivan Scelsa è Presidente di Associazione CinemAlfa attraverso cui segue progetti automobilistico/cinematografici in cui compare anche come driver ed attore.

Curatore della mostra d’arte “156. La bellezza possibile“, ha assunto il ruolo di Executive Producer realizzando il cortometraggio “Pizza Marconi” diretto da Maurizio M. Merli, presentato al Festival di Cannes, di Locarno, Globe di Roma e Lucania Film Festival.

In qualità di scrittore, dopo il testo Alfa Romeo Amarcord per le Edizioni RIAR, ha pubblicato Uomini e Motori. Storie e passioni bergamasche e Milano-Taranto. Una leggenda di macchine, chilometri e arditi piloti.

In seguito, ha pubblicato Nicola Romeo. Un imprenditore del Sud alla conquista dell’Alfa, …chiamami Giulia! e 156. La bellezza possibile.

Lorenzo Ardizio

Storico dell’automobile e curatore del Museo Alfa Romeo di Arese, Lorenzo Ardizio è stato docente di Car Design History and Culture presso la Scuola Politecnica di Design.

Dopo aver collaborato con il Settore Automobilismo Storico Alfa Romeo attraverso consulenze in qualità di demo-driver e formatore per diverse case, ha ricevuto il titolo di Conservatore del Registro Italiano Alfa Romeo per il quale ha diretto anche il periodico Il Quadrifoglio.

Ha all’attivo numerose collaborazioni giornalistiche ed editoriali. Tra i vari testi pubblicati, è autore di Alfa Romeo Amarcord, Alfa Romeo Cuore Sportivo, Porsche. L’eccellenza su strada ed in pista, Ferrari. I più importanti modelli da strada, 500. The AutoBiography, Alfa Romeo 75, Alfa Romeo Giulia e Tutte le Porsche, Prospero Gianferrari. Un uomo del Portello e …chiamami Giulia! (scritto a quattro mani con Ivan Scelsa).

“… chiamami Giulia!”: l’Alfa Romeo raccontata ai bambini

Parlando di Alfa Romeo libri non possiamo tralasciare un titolo curioso che avvicina anche gli junior, le nuove generazioni, alla Casa e lo fa in modo semplice e geniale. Il 6 febbraio 2016, è stato presentato al Wow Spazio Fumetto (Museo del Fumetto, dell’Illustrazione e dell’Immagine animata di Milano) un libro insolito ed originale, “… chiamami Giulia!” (Edizioni Alfatext) di Ivan Scelsa (presidente di Associazione CinemAlfa) e Lorenzo Ardizio (curatore del Museo Alfa Romeo di Arese). Ricordiamo che i due autori hanno collaborato anche per “Alfa Romeo Amarcord”.

Il libro/fumetto “… chiamami Giulia!” racconta il mito Alfa Romeo ai bambini attraverso immagini e disegni facendo conoscere in modo semplice e diretto curiosità sconosciute ai più. Gli autori hanno affidato il delicato compito dell’illustrazione (essenziale per il libro) ad Alice Facheris.

Durante la presentazione i partecipanti (bambini e adulti) hanno potuto ammirare dal vivo un’Alfa Romeo Giulia autentica. Giulia, nel fumetto, racconta in prima persona la sua storia e quella della sua famiglia (l’Alfa Romeo), delle sue antenate, passando dalle scattanti gazzelle della polizia all’elegante Giulietta, dalle campionesse sportive alle reginette dei concorsi.

1. Tutto Alfa Romeo

Iniziamo la carrellata di Alfa Romeo libri con un testo importante che ripercorre, scheda dopo scheda, gli oltre 100 anni di produzione del marchio Alfa Romeo. Troviamo tutti (o quasi) i modelli prodotti dal Biscione (stradali e da corsa). Modelli di serie, edizioni limitate, prototipi, stradali, sportive, fuoriserie. Di tutto, di più. Si passa dalle 1750 GS (anni ’30) alla 8C 2900 B, dalla 1900 alla Giulietta, dalla Giulia alle 33, dall’Alfetta alla Giulietta, Giulia fino ad arrivare all’ultima nata, la Stelvio. Non è semplicemente un catalogo, è un lavoro colossale di rapida consultazione che unisce alle schede tecniche complete di ogni auto, i disegni di Michele Leonello ed i testi di Lorenzo Ardizio. A conclusione del volume, ritroviamo l’elenco delle vittorie sportive dell’Alfa Romeo.

Scheda tecnica

Editore: Nada (24 gennaio 2018)

Collana: Marche auto

Autore: Lorenzo Ardizio

Illustratore: Michele Leonello

Pagine: 608

2. Alfa Romeo Gli anni di Arese. Gli uomini, la fabbrica, le automobili

Tra i vari Alfa Romeo libri selezionati, questo è un libro che emoziona, che racconta attraverso una ventina di interviste le esperienze di chi la storia Alfa Romeo l’ha vissuta davvero. A narrarla e, in un certo senso, a riviverla sono direttori tecnici come Domenico Chirico (uno dei padri dell’Alfasud) e Filippo Surace, dirigenti e responsabili di reparti come Achille Moroni, Enrico Sala, Italo Rosa ed Elvira Ruocco. Più che un libro è una sorta di ‘tavola rotonda virtuale’ che ricostruisce l’Alfa Romeo nel periodo di Arese, dall’inizio degli anni Sessanta all’alba dei Duemila. Si ripercorrono gli anni di piombo, la Prima Repubblica, le lotte operaie e sindacali, un indelebile pezzo di storia dell’Italia. E’ un volume prezioso, inedito, corredato da immagini scovate dall’archivio storico della Casa.

Scheda tecnica

Editore: Nada (29 settembre 2010)

Collana: Marche auto

Autore: Danilo Moriero

Pagine: 144

3. Alfa Romeo Amarcord

L’idea di questo libro rilegato è eccezionale, affascinante, coinvolgente come sa esserlo un’Alfa Romeo o il cinema. Viene concepito come un viaggio tra i fotogrammi (centinaia di immagini a colori e in bianco e nero) che hanno dipinto un’epoca, rappresentato e fatto sognare una società in costante evoluzione. Un susseguirsi di scene, trame, storie osservate attraverso un parabrezza, dietro il volante di un’Alfa Romeo. Tutto questo con l’occhio critico dello studioso e la fresca curiosità dell’appassionato. Coinvolgente come sa esserlo un’Alfa Romeo o il cinema oppure le due cose insieme. Ritroviamo l’Alfa Romeo in ruoli da protagonista, semplici comparsate e legami con i grandi nomi del cinema. Dal muto alla commedia italiana, questo libro è un film da non perdere.

Scheda tecnica

Editore: Edizioni Riar (2012)

Autore: Ivan Scelsa e Lorenzo Ardizio

Pagine: 144

4. Alfa Romeo Cuore Sportivo

In occasione del centenario della fondazione Alfa Romeo, Lorenzo Ardizio ripercorre la sua storia del 1910 al 2010, fino alla Giulietta. Nell’introduzione, l’autore narra le vicende aziendali, produttive e sportive del brand mentre la parte centrale, suddivisa in 10 capitoli, è il cuore del libro contenente le auto protagoniste dei maggiori successi sportivi. Ogni capitolo (corredato da schede tecniche e da una splendida galleria di immagini) analizza il periodo significativo di ogni vettura, approfondisce gli eventi legati ad ogni competizione (inclusi piloti, progettisti, collaudatori) evidenziando il ruolo determinante che ogni vittoria sportiva ha avuto nel consolidare l’immagine dell’Alfa Romeo agli occhi del grande pubblico. Il Cuore Sportivo è il filo conduttore principale ma il libro include anche un ampio spazio dei principali modelli stradali simboli dell’innovazione tecnologica aziendale. Il libro si conclude con una cronologia che comprende tutti i modelli stradali prodotti dalla Casa e l’Albo d’oro delle principali vittorie automobilistiche.

Scheda tecnica

Editore: Mondadori Electa (25 maggio 2010)

Collana: Passioni

Autore: Lorenzo Ardizio

Pagine: 315 pagine

5. Museo Storico Alfa Romeo Il catalogo

E’ il catalogo ufficiale dello storico Museo della Casa di Arese firmato da Lorenzo Ardizio. Un buon pretesto per ripercorrere la storia del marchio ma anche per guidare il lettore/visitatore attraverso i nuovi percorsi espositivi dove le vetture sono organizzate e suddivise per temi. La sezione Velocità, introdotta dal pilota Alfa Romeo Nino Vaccarella, presenta le gloriose auto sportive (dalla P2 alle 33 nelle varie versioni fino alle meno fortunate monoposto che gareggiarono in F1). La sezione Timeline, introdotta dal giornalista americano Nick Czap, custodisce le 1750, 8C 2900, 6C 2500, 1900, Giulietta, Alfetta ed i modelli di più recente produzione. Un’altra sezione, Bellezza (introdotta dal designer Lorenzo Ramaciotti), vede come protagoniste indiscusse vetture come la 33 Stradale, la Carabo o la Nuvola, pietre miliari dell’evoluzione stilistica Alfa Romeo.

In questo catalogo, non vengono raccolte soltanto le ‘star’ presenti nel museo ma anche i modelli non esposti al pubblico, che non figurano nel percorso espositivo. Questo catalogo è per i visitatori ciò che Virgilio fu per Dante: una guida essenziale e preziosa per chiunque voglia entrare nel ‘tempio’ del Biscione. Tra i 12 Alfa Romeo libri, questo è decisamente un testo a parte.

Scheda tecnica

Editore: Nada (8 luglio 2015)

Collana Marche auto

Autore: Lorenzo Ardizio

Pagine: 224

6. Alfa Romeo 1910-2010

Anche Maurizio Tabucchi approfitta del centenario Alfa Romeo per dedicare un nuovo libro al marchio divenuto quasi sinonimo di automobile. In tanti hanno provato a scrivere la storia del Biscione, ma poche sono le firme autorevoli come quella di Tabucchi che con la sua esperienza omaggia, una volta di più, la gloriosa storia dell’Alfa e la racconta con testi concisi ma esaurienti. Narra delle vetture entrate prepotentemente nella storia dell’automobile non solo italiana (come 1900, Giulia, Giulietta) dedicando un degno spazio ai tanti momenti di competizione sportiva che ha saputo regalarci fino ad oggi: dalla Mille Miglia a Le Mans, dal Tourist Trophy al Mondiale Sport. E’ stato scritto di tutto sul marchio, ma mai abbastanza da chi la vera storia la conosce bene. Tabucchi è una garanzia.

Scheda tecnica

Editore: Nada (12 maggio 2010)

Collana: Marche auto

Autore: Maurizio Tabucchi

Pagine: 320

7. Alfa Romeo. Tipo A Monoposto

La firma altrettanto autorevole di Luigi Fusi si focalizza su un particolare modello: la prima monoposto realizzata nel 1931 dall’Alfa Romeo che fu denominata “Tipo A” in quanto funzionò da starter della serie di modelli monoposto che riuscirono ad affermarsi nel mondo delle corse automobilistiche in Europa. In questo volume, troverete la storia tecnica e sportiva della vettura con tanto di descrizione ed illustrazioni dei singoli elementi (motori, frizioni, comandi a pedale e freno a mano, ruote, pneumatici). Un lavoro minuzioso che soltanto un esperto del settore è in grado di concepire e realizzare. In appendice, sono elencate le fasi di ricostruzione della Tipo A gelosamente custodita nel museo di Arese.

Scheda tecnica

Editore: Emmetigrafica (1982)

Autore: Luigi Fusi

Pagine: 140

8. I miei anni in Autodelta. La lunga strada verso l’Europeo 1971

Come il volume precedente, anche questo è dedicato ad una vettura Alfa specifica e non pretende di raccontare la storia del Biscione nella sua interezza e complessità. Qui si parla di campioni e parla in prima persona il Campione Europeo Turismo Gian Luigi Picchi. Racconta, come soltanto lui saprebbe fare, il periodo vissuto in Alfa Romeo Autodelta, quando con GTAm e GTA Junior dominò le corse di Turismo, dopo una già grande carriera con le ruote scoperte. Questo libro, vivamente consigliato ai patiti di competizione sportiva, è carico di pilotaggio e adrenalina, completamente immerso nelle gare degli anni d’oro.

Scheda tecnica

Editore: Drive Experience (17 febbraio 2018)

Autore: Gian Luigi Picchi

Illustratore: D. Virdis

9. Alfa Romeo Giulia GT

Altro giro, altra auto particolare attraverso cui raccontare un ‘momento’ storico della Casa: l’Alfa Romeo Giulia GT Coupé Bertone. La monografia scritta da Julien Lombard nel 2014 per l’editore Etai descrive nel modo più completo e minuzioso l’elegantissima Giulia GT e le sue derivate. E’ un testo per pochi lettori o, meglio, per chi conosce la lingua francese. Contiene 430 foto in bianconero ed a colori (molte delle quali sono illustrazioni inedite) e diverse testimonianze dei protagonisti di allora, a cominciare da Giorgetto Giugiaro. Riporta decine di disegni originali del famoso stilista di Bertone, Piero Stroppa. In ultimo, la storia sportiva con le caratteristiche tecniche dei vari modelli e le relative campagne pubblicitarie.

Scheda tecnica

Editore: Etai (2014)

Autore: Julien Lombard

Pagine: 226

Lingua: francese

10. Alfa Romeo. Dal 1910 ad oggi

Abbiamo già recensito la prima edizione di questo libro (“Alfa Romeo 1910-2010”) che porta la firma di Maurizio Tabucchi, scomparso nel 2015. Il testo fu scritto dall’autorevole conoscitore della storia del marchio in occasione del centenario Alfa Romeo. La stessa opera è stata aggiornata lo scorso anno con tutti gli ultimi modelli realizzati: Giulietta, Mito e Giulia. L’ultima nata in ordine di tempo, la Giulia, come suggerisce il nome vuole ricordare una delle auto più classiche del Biscione.

Non aspettatevi una raccolta enciclopedica, questo libro si legge come una sorta di romanzo (in modo semplice e ‘leggero’) pur raccontando una storia importante, la prestigiosa evoluzione del modo di concepire l’automobile e di costruire auto belle e potenti cambiando in meglio la storia.

Scheda tecnica

Editore: Nada (15 marzo 2017)

Collana: Marche auto

Autore: Maurizio Tabucchi

Pagine: 336

11. Pura Alfa Romeo

Il Riar (Registro Italiano Alfa Romeo), da oltre 50 anni registra con cura e passione le più belle auto del glorioso marchio Alfa Romeo valutandone l’originalità, elevandone il prestigio nel tempo. Introdotto da una prefazione del pilota automobilistico Mario Andretti, il libro si apre con la storia dell’Alfa Romeo corredata da immagini rare e, talvolta, inedite di réclame e manifesti storici, spesso disegnati da grandi artisti. Il cuore del libro si concentra su circa 100 vetture appartenenti a collezioni private, che vengono presentate cronologicamente. Il volume di Lorenzo Ardizio si suddivide in due sezioni: la prima presenta le auto dal 1910 al 1962 (anno di nascita del Riar), mentre la seconda va dal 1962 a oggi. E’ un libro particolarmente ricco di documentazione fotografica accompagnata da brevi testi, non tecnici ma incentrati sulle caratteristiche più interessanti di ogni veicolo. Tra le due sezioni, ritroviamo un inserto che racconta la storia del Riar.

Scheda tecnica

Editore: Mondadori Electa (30 novembre 2017)

Collana: Mondadori Electa

Autore: Lorenzo Ardizio

Pagine: 218

12. Alfa Romeo Tutte le vetture dal 1910 – All cars from 1910

Caratteristiche particolari: raro. Nel momento in cui scriviamo, l’offerta Amazon è di 310 euro mentre su eBay si può trovare al prezzo di 450 euro. Questo libro, con prefazione del Dr. Giuseppe Luraghi, è il più prestigioso dell’autore Luigi Fusi, uno dei massimi esperti di Alfa Romeo. Non c’è altro riferimento come questo testo storico rilegato per chi, proprietario di un’auto Alfa Romeo o fan, sia legato da un marchio che ha fatto la storia dell’industria automobilistica italiana e non solo. Le informazioni contenute in questo libro non hanno eguali in termini di dettagli riferiti a tutti i modelli Alfa Romeo realizzati fino al 1978. Luigi Fusi ha scritto diversi libri, ma questo è considerato la Bibbia degli Alfisti, un documento tecnico e storico ormai pressoché introvabile. Un titolo che conclude degnamente la nostra carrellata di Alfa Romeo libri.

Scheda tecnica

Editore: Emmeti Grafica (1978) terza edizione

Autore: Luigi Fusi

Pagine: 876

Lingua: italiano/inglese

