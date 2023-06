Alfa Romeo: continuare in F1 con Haas o aspettare fino al 2026 per correre nel WEC?

Alfa Romeo sta valutando il suo futuro nel mondo dei motori, dopo la fine del sodalizio con la Sauber in Formula 1 al termine di questa stagione. La collaborazione, iniziata nel 2018, si è conclusa dopo la cessione del team svizzero ad Audi, che entrerà ufficialmente in scena nel 2026. Alfa Romeo sta valutando da tempo alternative, e da mesi studia la possibilità di entrare nel WEC grazie ad una sinergia con Peugeot, con la quale condivide il ‘tetto’ di Stellantis.

Alfa Romeo sta valutando il suo futuro nel mondo dei motori, dopo la fine del sodalizio con la Sauber in Formula 1

Ma non è chiaro se il marchio italiano voglia dire addio alla Formula 1. A Monaco c’è stato un incontro tra il direttore generale dell’Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, e Gunther Steiner per valutare una possibile alleanza con il team Haas. La situazione è ora nelle mani della casa milanese. La Haas ha chiarito che non cambierà nome (come accaduto nel caso della Sauber) e che ha già un main sponsor, la società di intermediazione finanziaria MoneyGram.

Se ci sarà un accordo, sarà fatto sulla base di un tradizionale contratto di sponsorizzazione, senza altre implicazioni. Uno scenario che potrebbe essere transitorio per Alfa Romeo, visto che secondo indiscrezioni raccolte durante il weekend di Le Mans, un eventuale programma WEC non partirebbe prima del 2026, lasciando libera una finestra temporale in cui non ci sono molte altre alternative per una presenza nel mondiale del motorsport internazionale.

Alfa Romeo è interessata al WEC per la possibilità di gareggiare con una Hypercar elettrica, sfruttando l’esperienza di Peugeot in questo campo. Il marchio francese ha recentemente presentato la sua Peugeot 9X8, un prototipo rivoluzionario che fa a meno dell’ala posteriore e che debutterà nel 2022. Alfa Romeo potrebbe seguire le sue orme e sviluppare la propria Hypercar basata sulla piattaforma comune Stellantis.

Alfa Romeo ha una lunga storia nel motorsport, sia in Formula 1 che nelle gare di durata. Il marchio vinse i primi due campionati mondiali piloti di F1 con Nino Farina e Juan Manuel Fangio nel 1950 e nel 1951, e trionfò anche alla 24 Ore di Le Mans con la 8C 2300 e la Tipo B P3. La sua ultima vittoria nella mitica prova francese risale al 1934 con Luigi Chinetti e Philippe Étancelin.