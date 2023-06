Un meccanico Ferrari ha evitato una possibile tragedia ai box di Melbourne: ecco come

Il recente Gran Premio del Canada, svoltosi a Melbourne domenica scorsa, si è concluso con l’ulteriore vittoria di Max Verstappen che ha anche consegnato alla Red Bull l’affermazione numero 100 in Formula 1. Molte volte però si può tentare di vincere anche in altri modi, proprio come è accaduto nel caso di un meccanico Ferrari. La Scuderia è riuscita a portare a casa un weekend di gara finalmente consistente e corroborato da risultati interessanti in virtù di una valida rimonta, e di una strategia stavolta perfetta, che ha condotto Charles Leclerc al quarto posto finale seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz in quinta piazza.

Ma si diceva che la vittoria tante volte non è il frutto degli esclusivi risultati ottenuti in pista. Bisogna infatti passare stavolta dalla corsia dei box per trovare un meccanico Ferrari che è diventato uno dei più autentici protagonisti dell’appuntamento di Melbourne. L’uomo con la tuta rossa del Cavallino Rampante si è infatti reso protagonista di un evento gestito dall’istinto e dalla prontezza dei riflessi che ha finito per evitare il peggio, un’eventualità possibile sulla base di quanto era accaduto e poteva accadere proprio nella corsia dei box in una fase concitata della gara.

C’è un meccanico Ferrari al centro di una bella storia che ha permesso di evitare una possibile tragedia in Canada

Il meccanico Ferrari è infatti riuscito ad evitare il peggio negli attimi concitati di un pit stop ad opera della Mercedes di George Russell. Il pilota della Mercedes W14 si è reso protagonista di un incidente durante le fasi iniziali del Gran Premio del Canada danneggiando la propria monoposto e rientrando quindi ai box con un’andatura decisamente ridotta per la necessità di sostituire il sostituibile e ritornare tranquillamente in pista.

Tuttavia nel momento della sosta, la Mercedes W14 di George Russell perdeva lo pneumatico della posteriore destra in virtù del fatto che il cerchio risultava pesantemente danneggiato e non riusciva più a trattenere nella sua sede lo pneumatico. Questo cominciava quindi a circolare pericolosamente lungo la corsia dei box, ma a quel punto l’intervento provvidenziale di un meccanico Ferrari ha evitato il peggio dal momento che l’uomo è riuscito ad intercettare lo pneumatico e ad arrestarne la corsa incontrollata.

Parliamo peraltro di una condizione di particolare pericolo visto che in quel momento il Gran Premio del Canada era stato posto sotto regime di Safety Car e da un momento all’altro si poteva assistere all’ingresso dei piloti che avrebbero potuto anticipare la sosta. In quella situazione lo pneumatico avrebbe potuto colpire chiunque; si comprende quindi quanto possa essere stato provvidenziale l’intervento del meccanico Ferrari che ha permesso di mettere da parte ogni eventualità di pericolo derivante da una situazione immortalata in alcune immagini di Mark Sutton.

Foto, Mark Sutton | Motorsport Images