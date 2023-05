Nuova Lancia Ypsilon HF 2025: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Lanciata a giugno 2024, la nuova generazione di Lancia Ypsilon beneficerà anche di una versione sportiva. Precedentemente affisso alla mitica Delta con un glorioso passato nei rally, lo stemma HF tornerà nel 2025 su questa rivale della Mini Cooper SE, Cupra Raval e Alpine A290. Nell’ambito della sua strategia per gli anni a venire, l’azienda torinese ha appena annunciato il lancio di una versione sovralimentata della prossima generazione di Ypsilon entro il 2025: la nuova Lancia Ypsilon HF. Quest’ultima segnerà il ritorno del celebre logo HF (High Fidelity), 25 anni dopo la sua scomparsa dal catalogo Lancia.

Nuova Lancia Ypsilon HF: ecco cosa sappiamo a proposito della versione ad alte prestazioni che vedremo nel 2025

Il 2023 è sicuramente l’anno del rinnovamento per Lancia. Durante la presentazione del concept Pu+Ra HPE che prefigura il design dei prossimi modelli per i prossimi 10 anni, l’azienda torinese ha confermato il lancio della Ypsilon nel giugno 2024 e annunciato una versione sportiva HF per il 2025. La nuova Lancia Ypsilon HF dovrebbe quindi anticipare il piano di elettrificazione del marchio italiano guidato dal gruppo Stellantis, poiché dal 2026 (debutto del SUV Gamma), Lancia lancerà solo modelli elettrici e dal 2028, data di arrivo della nuova Delta, il marchio italiano venderà solo auto elettriche.

Per il suo prossimo modello sportivo, Lancia utilizzerà quello che potrebbe essere definito lo stemma della casa poiché la Ypsilon esporrà il logo HF sinonimo di sportività e successo nelle competizioni. Non occorre presentare la Delta HF, lanciata nel 1983, che ancora oggi detiene record di vittorie nei rally con 46 successi iridati su 65 partecipazioni e 10 titoli mondiali in Gruppo A tra il 1988 e il 1992. La versione civile della compatta portava un quattro cilindri 2.0 turbo da 215 cv di picco sull’ultima HF Integrale Evoluzione Evo 2 prodotta tra il 1993 e il 1994. Lo stemma HF tornerà quindi al centro della scena nel 2025, ma non sulla Delta che lo ha rilasciato, bensì sulla nuova Lancia Ypsilon HF.

La nuova Lancia Ypsilon HF è ancora avvolta nel mistero. Non ne conosciamo ancora la potenza anche se alcune fonti parlano di 240 CV. Il boss della casa italiana non ha commentato il tipo di motore che guiderà questa versione HF anche se è probabile che sia elettrico al 100%.

La nuova Lancia Ypsilon normale condividerà le sue motorizzazioni (1.2 benzina, 1.2 ibrida ed elettrica da 156 CV a seconda del mercato) con il suo clone tecnico, la Opel Corsa. Idem per la piattaforma CMP (Common Modular Platform) del gruppo Stellantis così come lo stabilimento di Saragozza in Spagna. Oltre al suo design più sportivo rispetto all’attuale generazione, la city car italiana supererà i 4 metri di lunghezza e beneficerà di 5 porte come tutte le berline classiche del segmento B.

Luca Napolitano ha specificato che la versione HF “accentuerà queste caratteristiche ” e sarà ” più larga di 4 cm”. Sul mercato delle piccole sportive elettriche troverà come sue avversarie la nuova Mini Cooper SE (lancio nel 2024) così come Cupra Raval e Alpine A290 nel 2025.