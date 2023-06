Alfa Romeo: la 41^ 1000 Miglia è stata vinta nuovamente da una 6C 1750 SS

C’è un’Alfa Romeo, storica ovviamente, davanti a tutti anche al termine della 41esima edizione della 1000 Miglia. L’equipaggio costituito da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli si è aggiudicato per la terza volta consecutiva l’ambito trofeo da vincitore della “corsa più bella del mondo, come l’aveva definita a suo tempo l’immenso Enzo Ferrari. Una vittoria che permette nuovamente a un’Alfa Romeo di riscrivere la storia della gara, con l’equipaggio Vesco – Salvinelli che si è aggiudicato anche l’ultima tappa con arrivo, davanti a tutti, a Brescia fra due ali di folla acclamanti.

Il trionfo a marchio Alfa Romeo è stato stabilito pure quest’anno a bordo della splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS degli Anni Trenta, formalizzando quello che è da sempre un legame indissolubile fra il Biscione e la storica competizione automobilistica che richiama concorrenti e appassionati di auto storiche provenienti da ogni parte del mondo.

L’Alfa Romeo 6C 1750 SS ha difeso il vantaggio accumulato nei confronti degli inseguitori

La vittoria dell’Alfa Romeo 6C 1750 SS dell’equipaggio composto da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli è stata costruita grazie ad un vantaggio mantenuto sempre ad alti livelli, difeso in ogni sessione dagli attacchi provenienti dalle Lancia Lambda Spider Tipo 221 degli equipaggi Fontanella – Covelli e Belometti – Bergomi che hanno occupato le ulteriori due posizioni sul podio.

Il percorso che da Brescia conduce fino a Roma, per poi ritornare ancora a Brescia e concludere la gara, ha permesso agli appassionati e agli equipaggi di apprezzare alcune delle località più iconiche e suggestive della nostra Penisola grazie all’apporto prodotto da oltre 400 vetture storiche che si sono date battaglia in un appuntamento dove velocità e affidabilità, oltre alla capacità di adattamento, diventano protagoniste assolute dell’evento.

Da Brescia a Verona al mare di Cervia, da via Veneto nel cuore di Roma a Siena e poi Parma, attraverso il Piemonte e la Lombardia fino a Milano e poi Bergamo, col ritorno in Viale Venezia a Brescia, dove tutto è iniziato già nel 1927: oltre 1.600 chilometri percorsi accanto all’entusiasmo e alla curiosità degli spettatori che in ogni momento hanno colorato il percorso di gara. Il Biscione, durante questa ultima edizione della 1000 Miglia, ha introdotto anche la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio “100° Anniversario”. Una serie speciale proposta in edizione limitata di 100 esemplari, tutti già venduti, che celebra i 100 anni dell’iconico Quadrifoglio Verde e che ha accompagnato la gara in ogni sua tappa raccogliendo consensi e celebrando i valori del passato proiettandoli nel futuro del marchio. Va quindi in archivio questa 41^ edizione della 1000 Miglia nel segno ancora vincente di un’Alfa Romeo, per la terza volta una 6C 1750 SS gestita in gara da Andrea Vesco e Fabio Salvinelli.