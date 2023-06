Citroen e-C3 da 25.000 euro: sarà questo il suo design?

Stellantis svelerà a ottobre la Citroen e-C3, una city car elettrica prodotta in Europa e commercializzata a partire dal 2024. Proposta a meno di 25.000 euro, la vettura “potrebbe essere una buona candidata per soddisfare la domanda di auto elettriche a basso costo”, secondo Thierry Koskas, direttore generale di Citroën.

Stellantis svelerà a ottobre la Citroen e-C3: ecco quale potrebbe essere il suo design

Presentando a metà ottobre la nuova Citroen e-C3, la sua prima auto elettrica economica made in Europe, Stellantis batte l’attesissima Renault 5 nella battaglia per contrastare i marchi cinesi nel mercato europeo. Mentre i veicoli a batteria rimangono molto più costosi dei loro omologhi termici, i produttori in Francia e in Europa stanno cercando di offrire un’offerta più economica, incoraggiati anche dai governi in nome della difesa del potere d’acquisto, degli obiettivi di decarbonizzazione e degli imperativi di ricollocare una tecnologia in cui l’Asia rimane il leader.

Costruito sull’architettura “smart car” di Stellantis introdotta in India e America Latina, il veicolo sarà assemblato in Slovacchia e verrà lanciato all’inizio del 2024, ha affermato Koskas. La batteria dell’e-C3 fornirà un’autonomia di 300 km (186 miglia) e sarà probabilmente prodotta in Cina, secondo tre fonti vicine alla questione. Poiché la batteria rappresenta una parte sostanziale del valore di un veicolo elettrico, Stellantis spera in un’esenzione dalle regole per beneficiare di un sussidio del governo francese, ha affermato una delle fonti.

Lo schema proposto è rivolto ai veicoli assemblati in Europa, poiché la loro produzione produce meno CO2. Il fatto che una parte importante dell’auto Citroen sarà prodotta in Cina solleva un dubbio sulla possibilità che possa essere coperta dalle sovvenzioni. A proposito della nuova Citroen e-C3, qui vi proponiamo un render pubblicato da Autocar che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto che vedremo per la prima volta ad ottobre 2023 ma di cui sicuramente sentiremo parlare tanto già nel corso delle prossime settimane.