Citroën premiata agli Auto Trader New Car Awards

Citroën è stata nominata vincitrice della Sustainability Initiative agli Auto Trader New Car Awards 2023. I giudici hanno elogiato il coinvolgimento attivo di Citroën nel Carbon Literacy Project, nonché l’innovazione e il pensiero creativo alla base del quadriciclo Ami 100% elettrico e del concept car Oli.

Citroën ha rivelato Oli nell’autunno dello scorso anno. Il concept car è realizzato con materiali riciclati al 100% e dispone di una batteria da 40 kWh con un’autonomia di 248 miglia (WLTP). Le parti di Oli possono essere riutilizzate e riciclate durante tutta la proprietà per prolungarne il ciclo di vita. I sedili sono costruiti semplicemente e sono composti dell’80% in meno di parti rispetto al solito. I pannelli della carrozzeria sono realizzati con un innovativo cartone riciclato a nido d’ape ondulato, rinforzato con resina poliuretanica, che li rende resistenti quanto i pannelli convenzionali, ma più leggeri del 50%. Durante lo sviluppo di Oli, la semplicità e il peso ridotto sono stati fondamentali. Meno peso significa una batteria più piccola e meno risorse preziose necessarie per percorrere la stessa distanza.

Citroën Ami 100% Electric è una moderna soluzione di mobilità e una risposta sostenibile alle sfide ambientali affrontate in molte città. Ami 100% Electric emette zero emissioni e ha una batteria da 5,5 kWh che può essere ricaricata completamente in sole quattro ore, offrendo ai conducenti un’autonomia fino a 46 miglia (WLTP). Ami è disponibile anche come My Ami Cargo con un carico utile fino a 140 kg, una capacità di carico massima di 400 litri e un raggio di sterzata ridotto di 7,20 m. My Ami Cargo è pensato per le aziende che lavorano in aree urbane e cittadine.

Erin Baker, direttore editoriale di Auto Trader, ha dichiarato: “Creare prodotti riparabili, riutilizzabili e riciclabili è un passo essenziale nella decarbonizzazione dell’industria automobilistica e Citroen, con prodotti come Ami e Oli, ha chiaramente dimostrato che questa non è solo una possibilità, ma il futuro della produzione automobilistica. I nostri giudici sono rimasti colpiti dall’impegno di Citroen nel mettere la sostenibilità al centro della loro attività, istruendo il personale da zero sulla sostenibilità e sulle questioni ambientali e assicurando che ciò si rifletta in tutte le loro decisioni aziendali”.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha commentato: “È fantastico che il nostro impegno per la sostenibilità sia stato riconosciuto agli Auto Trader New Car Awards. Per noi di Citroën, il futuro non riguarda solo batterie sempre più grandi, un’ampia gamma di veicoli elettrici e enormi SUV elettrici. Crediamo invece che sia giunto il momento di pensare a come fare le cose in modo diverso. Oli e Ami 100% Electric riflettono la visione unica, intelligente e creativa del marchio per il futuro di una mobilità urbana efficiente e sostenibile”.

Agli Auto Trader Awards, 20 delle 23 categorie sono state determinate da 220.000 proprietari di auto del Regno Unito, condividendo i loro pensieri e opinioni sulle auto che possiedono. Tuttavia, il premio Sustainability Initiative è stato assegnato da esperti indipendenti del Carbon Literacy Project, un’organizzazione che riunisce persone e organizzazioni di diversi ceti sociali per promuovere la comprensione e l’azione sul cambiamento climatico.