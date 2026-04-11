Alfa Romeo attende Filosa: che spazio avrà il Biscione nel nuovo corso Stellantis?

Il prossimo 21 maggio il nuovo numero uno di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo direttamente dalla sede dell’azienda ad Auburn Hills. Di certo emergeranno dettagli relativi anche ai singoli brand dell’azienda. Tutti gli occhi qui in Italia sono puntati in particolare sulle case italiane tra cui Alfa Romeo. Quello che in molti vogliono capire è come cambieranno le cose per la casa automobilistica del biscione e quale sarà lo spazio che il brand avrà nel nuovo corso di Filosa.

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Alfa Romeo: con Filosa si decide il vero peso del Biscione in Stellantis

Le cose rispetto all’era Tavares sono destinate a cambiare radicalmente. Questo si ripercuoterà inevitabilmente anche sulle strategie dei singoli brand. Lo stesso accadrà con Alfa Romeo. Come è ormai evidente, il contesto, intanto, sta cambiando. Stellantis ha avviato una “reimpostazione” del business dichiarando di voler rimettere al centro clienti, preferenze di mercato e crescita profittevole. Filosa ha parlato apertamente della necessità di chiudere i gap di esecuzione accumulati e di dare continuità al ritorno alla crescita. È una linea meno muscolare rispetto al passato, più concreta, che punta a riorganizzare priorità, prodotti e presenza geografica.

In un momento di cambiamento importante come questo, Alfa Romeo si gioca molto. Il marchio conserva forza identitaria, appeal sportivo e un patrimonio unico, ma ha bisogno di capire quanto conterà davvero nella nuova architettura Stellantis. Il tema non è solo d’immagine: riguarda investimenti, tempi di gamma, ruolo internazionale e capacità di pesare nei segmenti più redditizi. La riapertura ordini della nuova Tonale segnala che il brand resta attivo sul prodotto, ma da sola non basta a definire una traiettoria.

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Ovviamente c’è grande curiosità di conoscere i dettagli relativi ad i nuovi modelli come le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio che sono state rinviate al 2028. Si spera che quantomeno venga fatta chiarezza su piattaforme e gamma di motori. Inoltre si spera di avere qulche notizia in più su quanti altri modelli arricchiranno la gamma della casa automobilistica del biscione nei prossimi anni. Si parla di un’erede di Tonale e forse di un altro modello compatto. Negli ultimi giorni ha preso di nuovo piede l’ipotesi di un modello compatto su base Leapmotor da produrre a Saragozza. Ma per il momento sono solo voci.

Nel frattempo, Stellantis arriva a questo passaggio con segnali di recupero: nel primo trimestre 2026 in Europa ha immatricolato 696.676 veicoli, in crescita del 5% sull’anno precedente. Numeri che aiutano il gruppo a respirare, ma che non sciolgono ancora il nodo Alfa Romeo. Per il Biscione, il punto vero è uno solo: Filosa gli assegnerà un ruolo strategico oppure lo lascerà ai margini del rilancio? Il 21 maggio, più che un evento, ci saranno finalmente le prime risposte.