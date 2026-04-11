Fiat Shark Concept: la beach car che fa sognare l’estate tutto l’anno

Ci sono concept che colpiscono per le forme, e altri che riescono subito a evocare uno stile di vita. La Fiat Shark Concept, di cui vi parliamo in questo nostro articolo, appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Firmata da Tommaso D’Amico, questa reinterpretazione moderna del dune buggy Fiat rappresenta a nostro giudizio una visione chiara di libertà, leggerezza e divertimento su quattro ruote.

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Fiat Shark Concept: il buggy firmato Tommaso D’Amico reinterpreta la beach car Fiat con design moderno, stile outdoor e motori fino a 200 CV

L’idea di partenza è semplice ma molto forte: riprendere lo spirito spensierato delle storiche beach car italiane e tradurlo in un linguaggio contemporaneo, più pulito, più tecnico e decisamente più attuale. Il risultato è un modello dal carattere forte, con proporzioni compatte, superfici tese e un’identità visiva che non passa inosservata.

Il frontale della Fiat Shark Concept è probabilmente l’elemento più riconoscibile. La firma luminosa a LED, sottile e ben integrata, crea uno sguardo affilato, quasi aggressivo, che giustifica perfettamente il nome scelto per il progetto. I passaruota marcati, l’assetto rialzato e i dettagli ridotti al minimo rafforzano invece l’anima outdoor della vettura, pensata per trasmettere libertà prima ancora che prestazioni.

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Anche il posteriore segue la stessa filosofia, con gruppi ottici lineari e una rilettura moderna del comparto motore a vista, omaggio diretto ai buggy più iconici del passato. Il Rosso brillante della carrozzeria aggiunge poi la parte emotiva del progetto, creando un bel contrasto con le finiture opache e i dettagli più tecnici.

Dentro, tutto è essenziale ma studiato con attenzione: sedili ergonomici, materiali resistenti, comandi intuitivi e interfacce digitali che mantengono l’esperienza semplice e immediata. Sul piano tecnico, Tommaso D’amico per la sua Fiat Shark Concept immagina diverse soluzioni, dai motori benzina turbo alle varianti ibride fino a 200 CV. Sicuramente un’ipotesi suggestiva che difficilmente però troverà spazio nel mondo reale dove Fiat punta su altri modelli più di sostanza come Fiat Grizzly e Fastback.