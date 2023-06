Stellantis Ventures promuove l’innovazione con 11 investimenti chiave nella mobilità sostenibile

Stellantis Ventures, il fondo di corporate venture del gruppo automobilistico, è stato costituito per supportare e amplificare l’esecuzione del piano strategico Dare Forward 2030. Dieci startup e un fondo di venture capital per la mobilità sono stati finora considerati i suoi primi investimenti chiave. Tre dei progetti sostenuti da Stellantis Ventures verranno lanciati quest’anno, convalidando la missione del fondo di accelerare l’implementazione di tecnologie di mobilità innovative e incentrate sul cliente e supportare gli sforzi di Stellantis Dare Forward 2030 nel guidare il cambiamento verso una mobilità più sostenibile e migliori veicoli a bordo esperienza per tutti i clienti.

Stellantis Ventures investe in 10 startup, un fondo di venture capital per la mobilità per alimentare l’innovazione

“Trasformare Stellantis in un’azienda tecnologica per la mobilità significa che dobbiamo avere la mentalità di una startup, focalizzata sui nostri clienti e lavorare con un pizzico di impazienza”, ha affermato Ned Curic, Chief Technology Officer di Stellantis. “Stiamo utilizzando la forza di Stellantis Ventures per entrare in contatto con aziende che stanno sviluppando tecnologie all’avanguardia che riteniamo possano trasformare l’esperienza in cabina e migliorare il settore della mobilità, per i nostri clienti e per la società nel suo insieme”. Gli investimenti supportano la strategia Dare Forward 2030 e sono allineati ai tre pilastri fondamentali: cura, tecnologia e valore.

Stellantis Ventures sarà presente al MOVE 2023 dal 21 al 22 giugno come espositore allo stand n. 36 e relatore principale, tenendo il keynote di apertura il 22 giugno dal titolo “Start Me Up! The central role of incubators in driving mobility forward” e partecipare a una tavola rotonda su “L’ecosistema delle start-up e il viaggio dell’unicorno”.

Stellantis Ventures non sta rivelando il nome dell’investimento nel fondo di venture capital. Stellantis Ventures è stata annunciata nel marzo 2022 come componente chiave del piano strategico di Stellantis. Dare Forward 2030 stabilisce una serie di obiettivi importanti, guidati da profondi tagli alle emissioni per dimezzare la CO2 entro il 2030, confrontare le metriche del 2021 e raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038 con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti. Gli obiettivi principali per Dare Forward 2030 includono anche il 100% delle vendite di autovetture in Europa e il 50% delle vendite di autovetture e autocarri leggeri negli Stati Uniti per essere BEV entro la fine del decennio; l’ambizione di raddoppiare i ricavi netti entro il 2030 (rispetto al 2021) e sostenere margini di reddito operativo rettificato a due cifre per tutto il decennio; e l’obiettivo di diventare il numero uno nella soddisfazione del cliente per i suoi prodotti e servizi in ogni mercato entro il 2030.