Stellantis partecipa al più grande evento in Brasile sulla mobilità elettrica

Il futuro della mobilità elettrica in Brasile è stato oggetto di un dibattito tenutosi a Brasilia ieri da ANFAVEA (Associazione Nazionale Costruttori di Autoveicoli). Stellantis, il più grande produttore di veicoli in Brasile e Sud America, è stato uno dei partecipanti all’evento, che affronta le sfide dell’elettrificazione nello scenario brasiliano rispetto alle esperienze maturate in Europa, Asia e Nord America. Il seminario, intitolato “ANFAVEA: Conducting the Future of Electrification in Brazil”, si è svolto presso il Centro de Convenções Ulysses Guimarães di Brasilia.

Durante il programma, il gruppo automobilistico italo-francese – che offre una delle più ampie gamme di modelli elettrificati nel mercato brasiliano, tra cui auto e veicoli commerciali leggeri – ha esporto sette modelli diversi: Jeep Compass 4xe, Fiat 500 Elettrica, Peugeot e-208 GT ed e-2008 e i veicoli commerciali Fiat E-Scudo, Citroën e-Jumpy e Peugeot e-Expert.

Stellantis: il gruppo partecipa a un evento di ANFAVEA sulla mobilità elettrica

Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America, ha detto che l’elettrificazione è una delle strade per raggiungere la decarbonizzazione della mobilità e gli EV sono diventati una tendenza globale, sia per l’uso quotidiano che per le attività professionali.

Stellantis è stata costituita con una visione di mobilità sostenibile e ritiene che la combinazione di etanolo ed elettrificazione sia il percorso più rapido e appropriato per il Brasile in quanto offre un’alternativa sostenibile e accessibile alla crescente elettrificazione della flotta brasiliana.

Oltre ad esporre auto elettriche, l’evento di ANFAVEA prevede tavole rotonde su esperienze internazionali di mobilità elettrica veicolare, produzione locale di veicoli elettrici e batterie, filiera di parti, componenti e tecnologie, infrastrutture di generazione, trasmissione e distribuzione dell’energia e nuove tecnologie e materiali utilizzati nell’elettrificazione.

Tutti i veicoli elettrificati esposti all’evento

La Jeep Compass 4xe ibrida plug-in è arrivata sul mercato nella versione S con l’importante missione di far debuttare la gamma elettrificata del brand americano in Brasile. Riunendo prestazioni, tecnologia e raffinatezza, il modello offre ottime caratteristiche.

Con un’efficienza e prestazioni uniche, i suoi motori consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e una velocità massima fino a 206 km/h, oltre a consumi fino a 30 km nel ciclo Inmetro.

La nuova Fiat 500 Elettrica, uno dei veicoli più iconici dell’industria automobilistica mondiale, è stata il primo modello 100% elettrico di Fiat ad essere venduto in Brasile. Lo storico modello, responsabile della mobilità intelligente sin dal suo lancio nell’Europa del dopoguerra nel 1957, ha mostrato ai consumatori brasiliani come il costruttore torinese sia attento alle esigenze della società odierna, che cerca una mobilità sostenibile, urbana, connessa e autonoma. Vale la pena notare che l’auto propone un’autonomia di 227 km nel ciclo Inmetro.

Il Fiat E-Scudo, il primo veicolo utilitario di Fiat completamente elettrico in Brasile, ha offre un’autonomia di 289 km nel ciclo Inmetro. Dotato di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima, non emette CO2, rumore e vibrazioni, favorendo una guida fluida e una coppia immediatamente disponibile. Un altro punto forte è la ricarica rapida fino all’80% in 48 minuti.

La Peugeot e-208 GT ha portato la casa del Leone ancora più raffinatezza e tecnologia. La versione simboleggia la proposta del brand di Stellantis di distinguersi, soprattutto in termini di design ed elettrificazione. Il modello può caricare l’80% della sua batteria in meno di 30 minuti, utilizzando una stazione di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW.

Il Peugeot e-2008 offre buone prestazioni grazie a un motore che eroga quasi istantaneamente 260 Nm di coppia e 136 CV di potenza, con tre diverse modalità di guida e una batteria ad alte prestazioni che garantisce 345 km di autonomia secondo il ciclo Inmetro e una ricarica rapida dell’80% in massimo 30 minuti sfruttando una stazione di ricarica da 100 kW.

Il Peugeot e-Expert è il secondo veicolo elettrico del marchio di Stellantis e rappresenta la continuazione dell’offensiva di elettrificazione di Peugeot in Sud America. Il van elettrico arriva sul mercato brasiliano in un’unica versione, con una batteria agli ioni di litio da 75 kWh e un caricatore di bordo trifase da 11kW, in grado di garantire fino a 330 km di autonomia secondo il ciclo Inmetro.

Protagonista nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Citroën incarna tutto il suo know-how globale nel Citroën e-Jumpy. Con un’autonomia fino a 289 km nel ciclo Inmetro, l’EV francese può essere guidato da persone qualificate con CNH di categoria B e continua a conquistare il mercato con la sua versatilità.