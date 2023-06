Stellantis si unisce alla piattaforma Lhyfe Heroes con la sua offerta Hydrogen per i professionisti

Stellantis, il primo produttore al mondo di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno sul mercato di massa, è diventato partner di Lhyfe Heroes , la prima piattaforma digitale per i promotori di progetti che desiderano passare all’idrogeno o che hanno già avviato un processo di transizione e stanno cercando di attrezzarsi.

Stellantis è diventato partner di Lhyfe Heroes , la prima piattaforma digitale per i promotori di progetti che desiderano passare all’idrogeno

Stellantis commercializza da oltre un anno la sua prima gamma di furgoni compatti, Citroën ë-Jumpy Hydrogen, Peugeot e-Expert Hydrogen e Opel Vivaro-e Hydrogen. Attualmente prodotti in Francia e convertiti a idrogeno in Germania, questi veicoli saranno industrializzati a partire dal 2024, nel sito di Hordain (Hauts-de-France), che avrà quindi una capacità produttiva di 5.000 veicoli a idrogeno all’anno. Nell’ambito del suo piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato la sua ambizione di continuare lo sviluppo delle sue gamme di veicoli utilitari dotati di cella a combustibile, particolarmente adatti ai “ciclisti intensivi” professionisti.

In un settore dell’idrogeno in pieno sviluppo, i promotori di progetti sull’idrogeno devono ora fare affidamento sull’intera catena del valore allo stesso tempo: produzione di idrogeno, soluzione di distribuzione, veicoli Una complessità che può rallentare l’avanzamento dei progetti. È per aiutare i clienti nell’implementazione dei loro progetti sull’idrogeno che Stellantis ha aderito alla piattaforma Lhyfe Heroes.

Creata da Lhyfe – uno dei pionieri mondiali nella produzione di idrogeno verde e rinnovabile per i trasporti e l’industria -, la piattaforma mira a sostenere gli sforzi degli attori dell’idrogeno: promotori di progetti e produttori. Con migliaia di visite mensili dal suo lancio nel novembre 2022, risponde alla forte domanda degli utenti di informazioni sui nuovi prodotti e servizi legati all’idrogeno.

Lhyfe Heroes offre tre servizi principali, costantemente arricchiti. In pochi minuti, gli utenti possono: valutare la rilevanza dell’uso dell’idrogeno per decarbonizzare la loro attività utilizzando un metodo di calcolo integrato in un simulatore, identificare i prodotti e le soluzioni disponibili sul mercato per realizzare il proprio progetto (Lhyfe Heroes fa già riferimento a più di 100), entrare in contatto con produttori di veicoli, stazioni di rifornimento e produttori di idrogeno.

Grazie alla sua partnership con Lhyfe Heroes, Stellantis fa riferimento ai suoi diversi veicoli con le loro caratteristiche e informazioni chiave. In pochi click, i visitatori che cercano una flotta di veicoli commerciali a idrogeno potranno accedere a tutte le informazioni sui diversi modelli di furgone disponibili e/o corrispondenti ai loro criteri. Può quindi contattare direttamente l’azienda. Stellantis, dal canto suo, potrà, attraverso i dati di utilizzo della piattaforma, arricchire la propria conoscenza delle aspettative dei consumatori.

“Per accelerare la distribuzione della nostra offerta di veicoli utilitari leggeri destinati ai professionisti e lo sviluppo degli ecosistemi dell’idrogeno, abbiamo bisogno che l’intera catena sia messa in atto contemporaneamente” ha dichiarato Peter Kuhn, responsabile dello sviluppo dell’idrogeno presso Stellantis (marchi Citroën, Peugeot, Opel) “L’iniziativa Lhyfe Heroes rappresenta un’opportunità per accelerare i progetti dei nostri clienti e dell’intero settore in Europa. Questa è una vera risorsa per tutti! “

Siamo molto orgogliosi della fiducia che Stellantis ha in noi”, ha dichiarato Claire Le Dren, responsabile dello sviluppo di Lhyfe Heroes. ” Insieme, speriamo di aiutare molti promotori di progetti a sviluppare in modo rapido, pacifico e massiccio una mobilità più pulita, grazie all’idrogeno verde e rinnovabile”.