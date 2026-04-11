Ferrari Daytona SP3: la replica in scala 1:8 dell’esemplare da record

La Ferrari Daytona SP3 in esemplare unico ed extra serie prodotta dalla casa di Maranello per finalità altruistiche e di grande nobiltà, è ora disponibile anche in scala 1:8. La firma sul modello in formato ridotto è quella di Amalgam Collection, atelier inglese di notevole fama, che è un punto di riferimento mondiale nello specifico comparto.

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Il prodotto di cui ci stiamo occupando prenderà forma in sole 9 unità, che imitano fedelmente le alchimie dell’auto reale, la numero 600 della specie, nata con un allestimento unico nell’ambito del programma di personalizzazione Tailor Made. Quella vettura fu svelata nel mese di luglio dello scorso anno e messa all’asta durante la Monterey Car Week 2025, con scopo benefico legato ad iniziative di matrice educativa.

Realizzata con materiali di ottima qualità, la Ferrari Daytona SP3 in scala 1:8 di cui ci stiamo occupando imita fedelmente la vettura originale della Serie Icona, nella sua declinazione forse più esclusiva, che è passata di mano a prezzo record.

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Ognuno dei 9 esemplari in formato ridotto è assemblato a mano con straordinaria abilità da un team di artigiani altamente qualificati, utilizzando componenti realizzati con estrema precisione, grazie all’uso dei progetti CAD originali, delle specifiche dei materiali e dei codici di verniciatura forniti direttamente dalla casa madre.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Il risultato è a dir poco eccellente. Basti dire che in foto, in assenza di riferimenti dimensionali, si fatica a percepire la sua natura di riproduzione in formato ridotto. Guardandola sembra infatti di trovarsi al cospetto della vera supercar di Maranello. Credo non ci possa essere complimento migliore.

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Ovviamente la Ferrari Daytona SP3 “Tailor Made #600” in scala 1:8 ha un prezzo allineato all’esclusività dei contenuti: 19.495 euro. La cifra esce fuori dal raggio d’azione dei comuni mortali, anche facendo ricorso al dilazionamento in quattro comode rate senza interessi, ma è giusto che sia così.

In cambio della spesa si ottiene un vero capolavoro di alta manifattura, da custodire gelosamente in salotto o nel garage, magari vicino ad alcune “rosse”, come una preziosa reliquia. Negli oltre 58 centimetri di lunghezza dell’opera c’è tutta la qualità che si possa desiderare.

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Oltre 300 ore di lavoro servono per costruire ogni singolo esemplare. Il prototipo del modello è stato sottoposto a un’accurata verifica da parte dei team di ingegneri e designer Ferrari per garantire la massima fedeltà al modello vero. Nessun appunto è stato mosso.

Ricordiamo che la Ferrari Daytona SP3 numero 600 in formato reale è stata battuta all’asta a 26 milioni di dollari. Siamo sopra i livelli di una 250 GT Spyder California SWB o di una 250 GT Berlinetta SWB, solo per fare un paio di esempi che aiutano a comprendere la portata dell’esborso, nell’universo dell’alto collezionismo.

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L’esclusività del modello, che è un unicorno, e la matrice benefica della vendita, hanno aggiunto il boost alle offerte, scatenando una lodevole sfida al rialzo fra i potenziali acquirenti del lotto, nella vendita gestita da RM Sotheby’s. Il risultato finale della contesa è stato un prezzo che segna il nuovo record assoluto fra le auto stradali dell’era moderna.

Questo esemplare si è aggiunto ai 599 originariamente pianificati per la splendida limited edition della Serie Icona. La caratteristica più importante e vistosa della Ferrari Daytona SP3 assegnata a prezzo record è l’insolita livrea esterna bicolore della carrozzeria, che miscela la fibra di carbonio a vista e il Giallo Modena.

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Parliamo di un lavoro molto complesso dal punto di vista applicativo, ma gli specialisti del reparto Tailor Made del “cavallino rampante” sanno affrontare a testa alta le sfide più impegnative, per assecondare al meglio i gusti dei committenti. La veste grafica ricorda la copertina di un annuario Ferrari di qualche anno fa.

Anche l’abitacolo sfoggia un trattamento ad hoc, con interni rivestiti in un tessuto innovativo derivato da pneumatici riciclati. Ad impreziosire la tela ci pensano le ampie distese di fibra di carbonio, presenti in ogni dove. Qui il rito della personalizzazione si sublima.

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Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Come le sorelle, la Ferrari Daytona SP3 numero 600 (anzi 599+1) appartiene alla Serie Icona, che celebra la storia più nobile del “cavallino rampante”, omaggiando alcuni dei modelli più carismatici della sua storia. Con lei è proseguito il cammino iniziato dalle Monza SP1 ed SP2.

In questo caso l’ispirazione è giunta dalla meravigliosa 330 P4, ma nella parte bassa dello specchio di coda sono chiari i riferimenti alla 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. I flussi evocativi si colgono nell’aria, ma maturano in una tela grafica specifica, con una personalità e un carattere visivo unici.

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Impossibile non innamorarsi della Ferrari Daytona SP3, il cui fascino è travolgente. Suggestiva la bellezza della carrozzeria, che si coniuga a un’eccellenza ingegneristica di primo livello. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un monumentale cuore a 12 cilindri da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 840 cavalli al servizio del piacere. Un vero monumento dell’ingegneria motoristica, espressa nella sua forma più alta: roba da meritare la tutela dell’Unesco.

Di grande pregio le metriche prestazionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 340 km/h. Ciò che i numeri, per quanto eccezionali, non raccontano sono le inebrianti emozioni regalate a bordo. Roba che quasi tutte le altre auto, anche quelle più prestazionali, possono soltanto sognare. Che dire? Chapeau!

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Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection