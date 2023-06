Opel annuncia i nuovi Crossland, Grandland, Insignia e Manta

Opel elettrificherà l’intera gamma nel 2024 e i SUV Crossland e Grandland avranno dei successori. Insignia e Manta diventeranno elettriche. Lo ha confermato il numero uno della casa automobilistica tedesca, l’amministratore delegato Florian Huettl nel corso di un’intervista rilascata ad Auto Bild.

Huettl ha dichiarato: “Il primo passo sarà completato entro la fine del 2024. Con il lancio dei successori di Crossland e Grandland il prossimo anno. Quindi ogni modello Opel sarà disponibile anche come BEV completamente elettrico. Questa strategia funziona perché stiamo già ottenendo più clienti nel segmento elettrico. Nella seconda fase, porteremo sul mercato veicoli elettrici a batteria che non hanno più motori a combustione. Durante quest’anno avremo già 15 modelli elettrificati nella nostra gamma, ed entro il 2024 offriremo anche tutti i nostri modelli in versione puramente elettrica”.

Il numero uno di Opel ha poi continuato dicendo: “Sulla strada verso l’elettromobilità, dobbiamo consentire all’intero settore di rappresentare la fascia di prezzo più ampia possibile con i veicoli offerti. Ci stiamo lavorando, c’è molto da fare in termini di tecnologia delle batterie. La batteria è ancora il fattore di costo maggiore in un’auto elettrica. Stiamo investendo molto in Stellantis per portare la produzione di batterie in Europa. Proprio come stiamo facendo a Kaiserslautern. La tecnologia delle batterie di oggi porta ai prezzi che vediamo con tutti i produttori. La nostra strategia è la mobilità elettrica per tutti. Ci rivolgiamo a un ampio gruppo target e vogliamo rendere la mobilità elettrica accessibile”.

A proposito di futuri modelli del tutto inediti il boss della casa tedesca di Stellantis ha aggiunto: “Abbiamo annunciato che reinventeremo la leggendaria Manta, puramente elettrica, ovviamente. La Manta è una vera icona nella storia del nostro marchio e un’ispirazione per il suo futuro. Sarà una nuova Manta per una nuova era, non un’auto retrò! La nuova Opel Manta sarà un’offerta aggiuntiva nel nostro portafoglio che non deve essere confuso con il successore elettrificato dell’Insignia.

Infine per quanto riguarda gli E-fuel, Il CEO di Opel ha dichiarato: “Gli e-fuel consentono di ridurre le emissioni di CO 2 dei veicoli esistenti. Stellantis sta attualmente testando l’usabilità degli e-fuel nei veicoli prodotti in Europa dal 2014. 28 famiglie di motori sono in fase di test per la loro idoneità all’e-fuel. La soluzione potrebbe essere applicata a un massimo di 28 milioni di veicoli Stellantis, con il potenziale di risparmiare fino a 400 milioni di tonnellate di CO 2 in tutta Europa tra il 2025 e il 2050. Con la propulsione a idrogeno, vediamo un chiaro caso d’uso nel settore dei veicoli commerciali perché non rende i veicoli troppo pesanti e la ricarica è più veloce. Dopo il Vivaro-e Hydrogen, il prossimo anno porteremo la tecnologia sui veicoli commerciali più grandi”.