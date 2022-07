Nuova Opel Manta: uscita prevista nel 2025 [RENDER]

Al momento non sappiamo con certezza quando verrà per la nuova Opel Manta il momento di entrare nel portafoglio prodotti della Casa automobilistica di Russelheim. Le voci più insistenti parlano del 2025, ma prima di darlo per certo è il minimo attendere comunicati ufficiali della compagnia. Comunque, la vettura farà leva su un nome in grado di evocare bellissime sensazioni agli appassionati della Casa con qualche annetto alle spalle. Già in passato, infatti, venne adottato e con risultati commerciali eccellenti. Nonostante, ciò l’impegno della compagnia è di riprogettare ex novo il modello. Si tratterà, nello specifico, di un crossover fastback, la cui produzione è prevista presso la fabbrica di Melfi dal 2025 su piattaforma STLA Medium.

Opel Manta: legame a doppio filo con Lancia Aurelia

La nuova Opel Manta sarà, quindi, una proposta a trazione 100 per cento elettrica. Del resto, i piani industriali della multinazionale nata nel 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Groupe, convergono in tale direzione. Se a questo ci aggiungiamo la decisione del Parlamento Europeo di bandire in futuro la vendita di veicoli con motori ICE la politica adottata sarà praticamente certa. Nell’arco degli anni a venire Opel darà il via alla rivoluzione green decretata da Carlos Tavares e, in generale, dal management del colosso italo francese delle quattro ruote.

Un domani il portafoglio prodotti sarà solo elettrico. E, al fine di capitalizzare le economie di scala, la nuova Opel Manta potrebbe condividere diverse soluzione insieme alla Lancia Aurelia, a cominciare dal luogo di fabbricazione, ovvero la già richiamata Melfi. Le due proposte si baseranno sulla medesima architettura e presumibilmente prevedranno a listino la stessa gamma di motori. Inoltre, lo stile dovrebbe avere diversi in comune, rappresentando dei crossover dalle linee coupé.

Sebbene non ci siano al momento immagini ufficiali della nuova Opel Manta, nemmeno dei primi bozzetti rilasciati dalla Casa del Fulmine, far volare la fantasia non è mica proibito. Così vi mostriamo uno degli ultimi render condivisi sul web, che tentano di immaginare l’aspetto dell’auto, destinata a un ruolo da protagonista. L’opera digitale è frutto di KDesign, uno dei maggiori punti di riferimento in quanto al rendering.