Stellantis afferma che sta valutando lo standard di ricarica di Tesla

Mentre marchi come Ford e GM sono saltati sul carro del NACS, un certo numero di attori nel settore dei veicoli elettrici ha rifiutato l’idea di adottare lo standard NACS a titolo definitivo o sta aspettando il momento per farlo. Stellantis sembra essere uno di questi ultimi, affermando che al momento sta valutando lo standard, ma non ha annunci da fare. L’adozione dello standard NACS da parte di Stellantis potrebbe dare al prossimo pick-up elettrico di RAM una migliore possibilità di competere con il Cybertruck su un piano di parità, dato il sentimento dei consumatori in Nord America riguardo al dibattito NACS contro CCS.

Dopo Ford e GM anche Stellantis valuta lo standard di ricarica di Tesla

Stellantis ha dichiarato martedì che sta continuando a valutare il modello di ricarica di Tesla dopo che Ford e GM hanno dichiarato che stavano adottando il modello. “In questo momento, stiamo continuando a valutare lo standard NACS e non vediamo l’ora di discuterne ulteriormente in futuro”, ha dichiarato Stellantis in una dichiarazione a Reuters, riferendosi al progetto di ricarica di Tesla, il North American Charging Standard (NACS). “Il nostro obiettivo è fornire la migliore esperienza di ricarica possibile al cliente. Il nostro marchio Free2Move Charge offrirà soluzioni semplici e integrate, sia a casa che in movimento, attraverso partnership con i fornitori di ricarica”, ha aggiunto.

Questa risposta ricorda l’atteggiamento “attendista” che Stellantis ha assunto nei confronti dei veicoli elettrici nel loro complesso, e quindi non è del tutto sorprendente. Le porte si sono aperte verso la fine di maggio, quando Ford ha annunciato una collaborazione con Tesla per dotare i suoi futuri veicoli elettrici di hardware di ricarica NACS. Da allora, anche General Motors e numerosi fornitori di caricabatterie per veicoli elettrici si sono uniti allo sforzo di promuovere l’adozione diffusa del NACS. La reazione del pubblico a queste iniziative è stata ampiamente positiva, con molti che si sono spinti fino a dire che non acquisterebbero un veicolo elettrico che non fosse dotato di una porta NACS.

Ci sono anche detrattori che sostengono che mentre queste preoccupazioni sono certamente valide, è anche importante considerare che NACS è principalmente uno standard fisico piuttosto che uno standard elettrico. Gli adattatori sono già disponibili per convertire NACS in CCS e viceversa, anche se molti non offrono la ricarica rapida che rende la rete di Tesla così attraente. Tesla, d’altra parte, sarebbe sicuramente molto felice se più marchi spingessero i consumatori verso la sua rete Supercharger.