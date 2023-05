Free2move lancia il servizio di abbonamento Car on Demand a Detroit, Key West e La Porte

Free2move, una società impegnata a fornire un facile accesso ai veicoli, è orgogliosa di offrire Car on Demand, una soluzione di mobilità intelligente che fornisce un abbonamento mensile all-inclusive che include consegna a domicilio, assicurazione, Assistenza stradale e manutenzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Dopo il successo di questo modello a Los Angeles, Washington DC, San Diego, Columbus e Portland, Free2move sta ora espandendo il programma ai clienti di Detroit, Key West e La Porte.

“Car on Demand è un modo innovativo e conveniente per i clienti di avere accesso a un veicolo senza il fastidio e l’impegno a lungo termine della proprietà tradizionale”, ha affermato Benjamin Maillard, direttore generale della società di Stellantis. “Siamo entusiasti di portare questo servizio in più città, fornendo a più clienti una soluzione di mobilità intelligente e flessibile che soddisfi le loro esigenze”.

Car on Demand di Free2move è progettato specificamente per i clienti che necessitano di un veicolo mensile. Il servizio offre un’esperienza completamente digitale in cui i clienti possono prenotare i propri veicoli tramite l’app Free2move senza alcuna interazione fisica o documenti. I clienti gestiscono i propri abbonamenti online, dove possono sfogliare e selezionare i veicoli desiderati da un catalogo online che include funzionalità e opzioni. Tutte le informazioni pertinenti vengono ricevute digitalmente e il contratto di abbonamento e i dettagli di pagamento vengono completati online utilizzando firme elettroniche e metodi di pagamento accettati, come carta di credito/debito o bonifico bancario. Anche la consegna del veicolo presso la sede del cliente viene organizzata digitalmente.

Assicurazione, manutenzione e assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sono tutti inclusi nel prezzo definito, i clienti sono tenuti solo a pagare il carburante, mettendoli in completo controllo delle spese ed eliminando contrattempi imprevisti. In qualità di azienda tecnologica, Free2move crea scenari di servizio ottimali per i propri clienti. L’analisi delle città già operative ha rivelato che Car on Demand è più popolare tra i 30-49enni, con un’equa divisione tra clienti privati ​​e business. Questa soluzione consente a tutti i clienti di soddisfare le proprie esigenze puntuali e i clienti B2B possono facilmente aumentare la propria flotta con un nuovo veicolo. Il contratto medio Car on Demand dura 8,5 mesi.