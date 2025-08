Stellantis promuove in Brasile un corso post-laurea in Ingegneria Automobilistica

Stellantis, in collaborazione con il Centro di Informatica dell’Università Federale di Pernambuco (CIn-UFPE), la Fondazione per il Supporto alla Scienza e alla Tecnologia dello Stato di Pernambuco (FACEPE) e la Segreteria per la Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione dello Stato di Pernambuco (SECTI), promuove il 4° ciclo del Programma di Residenza Tecnologica per la formazione di professionisti per l’industria automobilistica.

Stellantis promuove il 4° ciclo del Programma di Residenza Tecnologica per la formazione di professionisti per l’industria auto

Il programma promosso da Stellantis di quest’anno offrirà 75 posti in tre aree: Controllo del sistema di iniezione del carburante, Calibrazione elettronica del modulo di iniezione del carburante e Sviluppo di software per il settore automobilistico. Le candidature sono aperte fino alle 14:00 del 15 agosto 2025 e le lezioni inizieranno il 20 ottobre 2025.

Possono presentare domanda i laureati in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Controllo e Automazione, Meccatronica, Meccanica, Produzione Meccanica, Informatica, Informatica, Ingegneria del Software o discipline affini, con una conoscenza avanzata o fluente dell’inglese. I primi 20 studenti di ogni modulo riceveranno borse di studio mensili di R$ 4.000,00 per l’intera durata del programma, per un totale di R$ 24.000,00. Al completamento del programma, i partecipanti riceveranno un certificato approvato dall’UFPE.

“Formare nuovi ingegneri significa investire nel futuro della mobilità. Con questo programma, offriamo ai giovani talenti l’opportunità di lavorare su progetti all’avanguardia, rafforzando al contempo il ruolo di Brasile e Sud America come leader nell’innovazione automobilistica. Crediamo che innovazione e sviluppo umano vadano di pari passo. Per questo motivo, abbiamo unito le forze con l’UFPE per creare un ambiente di apprendimento che combini conoscenze accademiche e pratica tecnologica”, afferma Márcio Tonani, vicepresidente senior dei Centri Tecnici di Ingegneria di Stellantis per il Sud America.

“La formazione della tripla elica formata da UFPE (università), FACEPE/SECTI (governo) e Stellantis (industria) dimostra che i programmi di residenza tecnologica si sono rivelati un vero successo come punto di accesso per i professionisti al settore automobilistico. Con il continuo cambiamento alla ricerca dell’innovazione, il futuro dei sistemi di propulsione automobilistica è stato al centro di numerosi progetti di ricerca tra mondo accademico e industria. In questo contesto, la partnership con Stellantis è più che strategica: è essenziale per formare professionisti allineati alle ultime tecnologie e preparati ad affrontare le principali sfide tecnologiche dei prossimi anni”, sottolinea Abel Guilhermino, coordinatore di uno dei programmi di residenza.

Con sede a Recife, Pernambuco, il programma di residenza tecnologica è un programma post-laurea lato sensu gratuito della durata di sei mesi. I candidati selezionati seguiranno cinque mesi di lezioni teoriche a distanza, seguiti da un mese di formazione pratica, in presenza o a distanza, con formazione fornita da Stellantis e UFPE. Le specializzazioni prevedono un carico di lavoro di 360 ore e saranno coordinate dai professori Abel Guilhermino (Controlli), Divanilson Campelo (Calibrazione) e Breno Miranda (Software).