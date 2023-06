Nuova Fiat Panda large: nel 2024 crescerà di dimensioni per conquistare il mercato

Il 2024 sarà l’anno della nuova Fiat Panda Large. Il suo nome non è ancora ufficiale ma sembra proprio che alla fine Fiat possa usare proprio quello di Panda che dunque crescerà di dimensioni raggiungendo i 4 m di lunghezza e riportando Fiat nel segmento B delle berline da dove manca dall‘addio di Punto nel 2018. Questo modello, che sarà realizzato su piattaforma STLA Small, sarà fondamentale per Fiat e potrebbe scolvolgere completamente il mercato in Europa. L’auto infatti sarà molto diversa dal modello attuale con un nuovo design moderno e futuristico che darà origine ad una nuova famiglia di vetture di Fiat a cui seguirà anche la nuova Fiat Multipla nel 2025. Ovviamente sarà elettrica ma non si esclude per il momento il possibile arrivo di almeno una versione a combustione.

Nuova Fiat Panda Large: sarà l’auto che cambierà la storia di Fiat?

Dunque questa auto potrebbe avere un ruolo molto importante nel futuro prossimo di Fiat. Questa vettura potrebbe essere il modello che darà origine ad un vero e proprio cambio di era per la principale casa automobilistica italiana decisa ad abbracciare l’elettricità e la mobilità a zero emissioni. Per un paio di anni questa auto convivrà con l’attuale Panda che continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano almeno fino alla fine del 2026. La produzione di questo nuovo modello invece avverrà al di fuori dei confini italiani. Si parla in particolare dello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia, ma si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Fiat.

Nuova Fiat Panda large anche con tutte queste differenze rispetto al modello attuale continuerà ad essere un veicolo dal rapporto qualità prezzo davvero conveniente potendo far avvicinare tanti nuovi clienti alla gamma delle auto della casa automobilistica torinese. Fiat dunque si prepara ancora una volta a sorprendere tutti con un veicolo sicuramente fuori dal comune e che potrebbe far conquistare preziose quote di mercato al brand italiano del gruppo Stellantis dando origine ad una nuova famiglia che si affiancherà a quella di 500 ampliando notevolmente il numero di clienti interessati alle vetture del marchio di Torino.