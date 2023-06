Fiat Panda: il nuovo modello arriverà nel 2024 con tante novità

Fiat Panda è una delle city car più amate e vendute in Italia e in Europa, grazie alla sua praticità, alla sua versatilità e al suo rapporto qualità-prezzo. La vettura è stata lanciata nel 1980 e da allora ha avuto tre generazioni, l’ultima delle quali risale al 2011. Dopo oltre dieci anni di carriera, la Fiat Panda si prepara a cambiare pelle e a diventare più moderna e tecnologica. Il marchio italiano ha infatti confermato l’arrivo di un nuovo modello per il 2024, che sarà completamente diverso dall’attuale.

Nuova Fiat Panda: il 2024 dovrebbe essere il suo anno

La nuova Fiat Panda sarà basata sulla piattaforma CMP di Stellantis, che condivide con modelli come la Peugeot 208 e l’Opel Corsa. Questa scelta le consentirà di offrire una gamma di motori elettrificati, che comprenderà opzioni ibride e ibride plug-in. Sembra certa inoltre la presenza di almeno una versione completamente elettrica.

Il design della nuova Fiat Panda sarà ispirato alla concept car Fiat Centoventi, presentata al Salone di Ginevra nel 2019. Si tratterà di una vettura dallo stile minimalista e personalizzabile, con una carrozzeria a due volumi e cinque porte. L’auto avrà dei fari a LED con una firma luminosa a forma di zero, una calandra con il logo Fiat e una bandiera tricolore, e dei cerchi in lega dal design geometrico. Questo modello continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma della principale casa automobilistica italiana che vuole crescere ancora in Europa e spera con i nuovi modelli di poter migliorare ulteriormente la propria situazione.

Ricordiamo che a breve saranno ufficialmente presentate le nuove Fiat 600 e Topolino. Poi nel 2024 toccherà alla nuova Fiat Panda e infine nel 2025 dovrebbe arrivare un crossover di segmento C gemellato con la nuova Citroen C5 Aircross che si dovrebbe chiamare Nuova Fiat Multipla.