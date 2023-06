Stellantis investe in una società di energia rinnovabile argentina

Sempre più case automobilistiche stanno decidendo di investire in aziende argentine che si dedicano alle energie rinnovabili. Ora è emerso che Stellantis (proprietaria di Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, tra gli altri), ha acquistato parte del pacchetto azionario della società 360 Energy, una società che si dedica allo sviluppo, costruzione, gestione di progetti e vendita di energia solare fotovoltaica nel nord-ovest dell’Argentina.

Stellantis acquista un pacchetto di azioni di 360 Energy startup per lo sviluppo dell’energia rinnovabile

Al momento il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares non ha ancora fornito informazioni al riguardo, quindi non si conoscono l’importo dell’operazione e la percentuale di partecipazione di Stellantis in 360 Energy.

Tuttavia, secondo indiscrezioni la prima azione di Stellantis all’interno di 360 Energy sarebbe la costruzione di un parco solare in Brasile, in linea di principio, di 65 MW, nella regione di Goiania, negli stati di Pernambuco e Minas Gerais, per rifornire i suoi impianti in quel paese. Il gigante automobilistico ha, a sua volta, due terminali in Argentina. Uno di loro, a Ferreyra, Córdoba, dove produce la Fiat Cronos e un altro a Tres de Febrero, dove produce la Peugeot 208.

La società di proprietà nazionale gestisce attualmente cinque parchi solari in tre province argentine: il Cañada Honda Photovoltaic Solar Park (PSF) a San Juan, il PSF Fiambalá, il PSF Saujil e il Tinogasta, a Catamarca e il PSF Nonogasta a La Rioja. Inoltre, la società che appartiene al Gruppo Fides dell’imprenditore Alejandro Ivanissevich, sta costruendo altri due nuovi impianti di generazione fotovoltaica a San Juan e La Rioja.

In totale, 360 Energy ha raggiunto 325 megawatt di picco (MWp) di energia solare fotovoltaica installata operativa. Ovvero la massima potenza che si raggiunge o si può raggiungere in un certo momento in cui sussistono le opportune condizioni. Insomma per Stellantis dunque una novità molto importante che arriva dal Sud America.