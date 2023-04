Carlos Tavares critico per i costi di produzione troppo elevati: tre stabilimenti tedeschi a rischio

Il ruolo di Carlos Tavares, nella posizione di CEO del Gruppo Stellantis, è anche quello di cercare e trovare possibili margini di miglioramento fra produzione e introiti. Non è un caso che il CEO di Stellantis sia spesso protagonista di dichiarazioni legate ai costi produttivi e alla gestione, in tal senso, degli stabilimenti del Gruppo.

Potrebbe non fare notizia una recente dichiarazione in merito ai costi sostenuti dal Gruppo in Germania, se non fosse per il fatto che almeno tre stabilimenti Opel presenti sul suolo tedesco rischiano di essere fortemente ridimensionati. Quindi destinatari di un futuro decisamente incerto. Senza mezzi termini Carlos Tavares ha ammesso che la Germania è il luogo “più costo al mondo dove produrre automobili”. Dopo un periodo di incertezza legata ad altre critiche mosse da Carlos Tavares in merito agli stabilimenti Stellantis di Esenach, Russelsheim e Kaiserslautern sulla scarsa qualità della produzione, messa a punto con costi elevati, ora il CEO del Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA è tornato sull’argomento.

Carlos Tavares è tornato a criticare i costi produttivi degli stabilimenti tedeschi del Gruppo

Secondo Tavares i tre stabilimenti tedeschi di Stellantis citati qui sopra non reggerebbero il confronto con altri stabilimenti del Gruppo ricadenti in Europa, ma soprattutto con quelli degli emergenti costruttori cinesi; secondo Carlos Tavares, proprio questi ultimi realizzano vetture di qualità superiore a quelle proposte dagli stabilimenti tedeschi a marchio Opel. Un set di discussioni che avevano messo a dura prova la solidità futura di questi stabilimenti. Lo stesso Carlos Tavares ci ha tenuto comunque a rassicurare sulle sorti dei tre stabilimenti tedeschi discutendone con il Frankfurter Allgemeine Zeitung ammettendo che gli sforzi profusi dai lavoratori locali hanno permesso di praticare grossi progressi nella risoluzione delle problematiche legate alla qualità dei prodotti realizzati. Non dovrebbero esserci quindi variazioni ai livelli produttivi proposti fin qui.

Stellantis

Tuttavia rimangono alcune problematiche, quelle relative ai costi che secondo Tavares rimangono piuttosto elevati tanto che appunto il CEO di Stellantis ha definito la Germania come il posto dove produrre un’auto è più costoso di ogni altra parte del mondo. Non è chiaro adesso se queste recenti dichiarazioni potrebbero influire sulle possibilità espresse attualmente dai tre stabilimenti tedeschi citati, o meno.