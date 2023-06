Lancia Ypsilon Alberta Ferretti premiata al concorso Mediastars

Ieri sera, all’Auditorium Testori di Milano, si è svolta la cerimonia di premiazione del 27 ° concorso Mediastars, storica celebrazione dei migliori progetti di comunicazione pubblicitaria in Italia. Suddiviso in quattro aree rappresentative dei diversi ambiti della comunicazione, e in 12 diverse sezioni, il concorso mira a promuovere l’eccellenza italiana nella creatività presso agenzie pubblicitarie, case di produzione e digital agency. Lo spot televisivo Lancia “ Tante personalità. La Tua ” è stata ideata dall’agenzia creativa Armando Testa e attraverso tv, stampa, digital e affissioni mette in risalto le caratteristiche dell’esclusiva serie speciale Lancia Ypsilon Alberta Ferretti, frutto di una collaborazione con il rinomato stilista, che esalta le doti compatte della city car di segmento B più amata dalle donne italiane e porta la sua immagine senza tempo nel futuro per le prossime generazioni.

Lo spot televisivo di Lancia Ypsilon Alberta Ferretti con protagonista Cristiana Capotondi è stata premiata al concorso Mediastars

Realizzato dalla casa di produzione Movie Magic e diretto da Ago Panini, lo spot televisivo trae ispirazione dal colore cangiante degli esterni, il Grigio Alberta Ferretti, e sottolinea due aspetti dell’auto protagonista: uno più modellato e razionale; l’altro più brillante e ironico.

Tra specchi e immagini riflesse, tra reale e surreale, l’attrice Cristiana Capotondi in un ruolo elegante, autentico e grintoso coglie qualcosa di “insolito” nell’immagine allo specchio: è diversa e rispecchia un altro personaggio, esaltato dalla colonna sonora in un susseguirsi dei ruoli interpretati dalle “due” Cristiane. Il racconto si conclude con l’auto che sfila per le eleganti vie di Milano, con a bordo le “due” Cristiane e recante il claim “ Tante Personalità, La Tua ”.

Ancora una volta Lancia celebra quindi le donne, esaltando le diverse sfaccettature della loro personalità, utilizzando un linguaggio ispirato al mondo del cinema, in uno spot che – come di consueto – si presenta come un cortometraggio a sé stante. La versione integrale del video, in onda solo sui canali digitali, vede Alberta Ferretti in uno straordinario cameo.