Lancia: scelti i primi 40 rivenditori per l’Europa

Lancia sta facendo il suo ritorno sul mercato europeo, e ha annunciato nelle scorse ore i primi 40 rivenditori ufficiali che gestiranno la distribuzione dei suoi veicoli nel vecchio continente. La notizia arriva dopo diversi anni di assenza dal mercato, durante i quali il marchio si è concentrato sulla produzione di veicoli destinati esclusivamente al mercato italiano.

La scelta dei primi rivenditori è stata effettuata dopo un attento processo di selezione, e prevede la presenza di concessionarie in diversi paesi europei, tra cui Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda e Svizzera. Questi rivenditori saranno responsabili della commercializzazione di tutta la gamma di veicoli Lancia, che comprende sia vetture elettriche che tradizionali.

Secondo quanto dichiarato dal CEO di Lancia, Luca Napolitano, il ritorno del marchio sul mercato europeo rappresenta una grande sfida, ma allo stesso tempo una grande opportunità per l’azienda. Lancia è infatti pronta a fare la sua parte nella transizione verso la mobilità sostenibile, offrendo ai clienti europei una gamma completa di veicoli a emissioni zero.

La gamma di veicoli Lancia si distinguerà per il design innovativo e l’attenzione al dettaglio, ma anche per le soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che rendono i veicoli del marchio italiani tra i più sicuri e confortevoli sul mercato.

Il ritorno di Lancia sul mercato europeo è stato accolto con grande entusiasmo da parte degli appassionati di automobili, che hanno atteso a lungo il ritorno del marchio italiano. La presenza di rivenditori ufficiali in diversi paesi europei, inoltre, garantisce una maggiore diffusione dei veicoli della casa piemontese e rende più facile per i clienti accedere alla gamma completa di vetture del marchio.

In conclusione, il ritorno di Lancia sul mercato europeo rappresenta una grande opportunità per l’azienda italiana di riaffermarsi come leader nel segmento premium del mercato europeo. I primi rivenditori ufficiali selezionati sono la dimostrazione dell’attenzione di Lancia alla qualità e alla soddisfazione del cliente e sono il primo passo verso una presenza sempre più diffusa del marchio italiano in Europa.