Nuova Lancia Ypsilon: la prossima novità di Stellantis stupirà per il suo look

La nuova Lancia Ypsilon è una delle auto più attese del 2024. La segmento B italiana si rinnoverà completamente, abbandonando la forma attuale per diventare una hatchback a 5 porte lunga 4 m dal design elegante e raffinato. L’obiettivo è quello di conquistare una fetta di mercato premium, andando a competere con marchi come Mini e Audi.

La nuova Lancia Ypsilon si baserà sulla piattaforma CMP di Stellantis, la stessa che già equipaggia modelli come la Peugeot 208, la Opel Corsa e la Jeep Avenger. Secondo quanto dichiarato dai dirigenti di Lancia ed in primis dallo stesso numero uno, l’amministratore delegato Luca Napolitano, la vettura dovrebbe avere una linea dinamica e sportiva, con una calandra esagonale e dei fari a LED affilati. Questa auto sarà realizzata in maniera da piacere un pubblico più vasto ed in particolare agli uomini. Ricordiamo che questa auto segnerà il ritorno di Lancia in Europa dopo diversi anni. La vettura sarà commercializzata intorno alla metà del prossimo anno oltre che in Italia anche in Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio.

La nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile sia in versione elettrica che ibrida a 48 volt. Per quest’ultima, si ipotizza l’utilizzo del motore 1.2 PureTech da 136 CV di origine PSA, che offre un boost elettrico di 28 CV e 55 Nm di coppia. La versione elettrica, invece, potrebbe ereditare il propulsore da 156 CV e 260 Nm di coppia della Jeep Avenger, con una batteria da 54 kWh che assicura un’autonomia di circa 400 km.

La nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta nello stabilimento di Saragozza, in Spagna, insieme alla Opel Corsa e alla Peugeot 208. Si tratta del primo modello del nuovo corso di Lancia sotto la gestione Stellantis, che prevede anche il lancio di una nuova Lancia Gamma nel 2026 e di una nuova lancia Delta nel 2028. La nuova Ypsilon sarà venduta non solo in Italia, ma anche in altri mercati europei, dove Lancia vuole tornare a essere un marchio di prestigio e qualità. Non a caso di recente sono stati annunciati i primi 70 concessionari che riporteranno il marchio in Europa.