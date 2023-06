Stellantis Melfi: il 29 giugno si discuterà del futuro dello stabilimento

I sindacati di Stellantis Melfi hanno annunciato che il 29 giugno si terrà un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per discutere i piani futuri dello stabilimento e delle aziende della componentistica. All’incontro parteciperanno rappresentanti dell’azienda, del governo regionale e dei segretariati sindacali nazionali.

Il 29 giugno importante incontro tra istituzioni, sindacati e rappresentanti di Stellantis per discutere del futuro di Melfi

I sindacati hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione del settore automobilistico in Basilicata, che è colpito dalla crisi globale dei semiconduttori e dalla transizione verso la mobilità elettrica. Hanno anche denunciato la mancanza di investimenti e innovazione nello stabilimento di Melfi, che produce tre modelli (Fiat 500X, Jeep Renegade e Compass) con bassi volumi e domanda di mercato.

I sindacati hanno chiesto risposte chiare da parte di Stellantis sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento, nonché sulle misure di previdenza sociale per i lavoratori che affrontano licenziamenti e riduzioni dell’orario di lavoro.

Hanno anche richiesto un forte coinvolgimento del governo regionale e delle istituzioni locali per sostenere lo sviluppo del settore automobilistico in Basilicata, che rappresenta un asset strategico per l’economia e l’occupazione della regione. I sindacati hanno dichiarato la loro disponibilità a negoziare con Stellantis, ma anche la loro prontezza a mobilitarsi se le loro richieste non saranno soddisfatte.

Ricordiamo che in futuro a Melfi saranno prodotti 4 nuovi veicoli elettrici in una super linea. Tra questi dovrebbe esserci spazio per la nuova Lancia Gamma, la nuova Opel Manta, la nuova Jeep Compass e una vettura di DS Automobiles. Non si esclude la possibilità che venga annunciato anche un quinto modello. Vedremo dunque il 29 giugno che novità arriveranno da questo incontro importante per il futuro del famoso sito produttivo.