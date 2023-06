Alfa Romeo 8C 2900 B del 1937 celebrata come Best of Show al 27° Concorso d’Eleganza annuale di Greenwich

Un’Alfa Romeo 8C 2900 B del 1937 è stata scelta come Best of Show di quest’anno al 27 ° Concours d’Elegance di Greenwich. Il vincitore del Concours de Sport inaugurale di sabato è stata una Ford GT40 Mk I del 1965. L’evento del 2023 ha ulteriormente stabilito l’attenzione del fine settimana sulla celebrazione della cultura automobilistica e sull’onorare la tradizione dei concorsi e continua a crescere all’interno e con la comunità, affermandosi come un importante evento automobilistico. “Il nord-est ha una ricca storia automobilistica e siamo orgogliosi di celebrare il posto del concorso nella cultura automobilistica globale”, ha affermato McKeel Hagerty, CEO di Hagerty. “L’Alfa Romeo 8C selezionata come best of show incarna lo spirito delle migliori collezioni del mondo: la sua eccellenza, eleganza e storia sono degne di lode.

Il vincitore del Concours de Sport di sabato, una Ford GT40 Mk I, è altrettanto meritevole di lode; un esempio eccezionale di un’auto iconica.” Il Concours de Sport di sabato ha visto la partecipazione di oltre 150 vetture in più di 15 classi giudicate. Una serie di attività pratiche – ride & drive, simulatori di corse, Hagerty Future Drivers Club e altro ancora – hanno intrattenuto gli appassionati e le famiglie. Le classi del concorso d’eleganza di quest’anno includevano Alfa Romeo pre e post guerra, auto a vapore, auto americane, italiane, tedesche e inglesi del dopoguerra, supercar, nonché le auto di Wayne Carini, Grand Marshal di quest’anno.

Il nativo del Connecticut, conduttore televisivo, restauratore e rivenditore di auto da collezione ha ricoperto il ruolo onorario mentre una lista di giudici esperti, tra cui un gruppo di 20 giovani giudici, si è concentrata sul design, lo stile e l’eleganza durante la selezione dei vincitori di quest’anno. Il Best of Show Concours d’Elegance è stato assegnato all’Alfa Romeo 8C 2900 B del 1937 di proprietà di Lawrence Auriana. Questa 8C iniziò la sua vita come un’auto da corsa con ruote scoperte e parafanghi. Ha poi partecipato a cinque gare con ottimi risultati, tra cui un 3° posto alla Mille Miglia del 1938 e un 1° posto alla Cronoscalata dello Stelvio del 1938, coronamento trionfante della sua carriera agonistica. Poco dopo fu rimodellata da Pinin Farina come un’elegante vettura da strada.