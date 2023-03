Alfa Romeo 8C: una delle auto sportive più iconiche degli anni ‘30

L’originale Alfa Romeo 8C del 1931 è un’autentica leggenda dell’automobilismo italiano e un esempio di ingegneria e design che ha segnato un’epoca. Progettata dall’ingegnere Vittorio Jano, la 8C è stata una delle auto più innovative e performanti degli anni ‘30, ottenendo numerosi successi nelle competizioni sportive e consolidando la reputazione del Biscione come casa automobilistica premium.

Come molti di voi sicuramente sanno, il nome 8C deriva dal motore a otto cilindri in linea che caratterizzava questa vettura. Questo propulsore con cilindrata di 2336cc è dotato di un compressore volumetrico Roots ed erogava una potenza di circa 155 CV, un valore notevole per l’epoca. Era accoppiato a un cambio manuale a 4 marce che permetteva di trasmettere la potenza alle ruote posteriori.

Alfa Romeo 8C profilo laterale

Alfa Romeo 8C: un’autentica leggenda dell’automobilismo storico dell’Italia

La struttura dell’Alfa Romeo 8C era composta da un telaio a longheroni e traverse in acciaio mentre la carrozzeria era realizzata in alluminio per contenere il peso e garantire un’ottima maneggevolezza. Il peso totale di questo modello era di circa 1000 kg, un valore molto basso considerando le sue dimensioni e prestazioni.

Il design era all’avanguardia per l’epoca, con linee fluide e aerodinamiche che contribuivano a conferirle un aspetto elegante e sportivo. La vettura era disponibile sia in versione coupé che spider, con carrozzerie realizzate da alcuni dei più importanti carrozzieri dell’epoca, come Touring e Zagato.

Nel corso degli anni ha rapidamente dimostrato le sue capacità sulle piste da corsa, ottenendo numerosi successi nel mondo delle competizioni. La 8C ha dominato le gare endurance degli anni ‘30, tra cui le prestigiose 24 Ore di Le Mans, la Mille Miglia e la Targa Florio.

Nel 1931, alla sua prima partecipazione alle 24 Ore di Le Mans, ha ottenuto una storica vittoria con il pilota britannico Lord Howe e l’italiano Giuseppe Campari. Ha continuato a vincere la gara per quattro anni consecutivi, dal 1931 al 1934, un record che ha consolidato il suo status di leggenda delle competizioni sportive.

Numerosi successi conquistati alla Mille Miglia e alla Targa Florio

Anche nelle edizioni del 1932, 1933 e 1934 della Mille Miglia, l’Alfa Romeo 8C ha dimostrato le sue straordinarie capacità, conquistando il podio in tutte e tre le edizioni. Questi risultati hanno contribuito a far crescere la fama di Alfa Romeo come casa automobilistica d’eccellenza, in grado di sfidare e superare i più importanti costruttori europei del tempo, come Bugatti e Mercedes.

La vettura ha anche ottenuto numerosi successi nella Targa Florio, una delle più antiche e prestigiose corse su strada al mondo, disputata sulle tortuose strade di montagna della Sicilia. La vittoria nel 1931 e nel 1932 ha dimostrato la sua superiorità in termini di maneggevolezza e affidabilità, caratteristiche fondamentali per affrontare un percorso così impegnativo.

È senza dubbio un’autentica icona dell’automobilismo italiano e un’auto d’epoca estremamente ricercata dai collezionisti di tutto il mondo. Il suo design elegante, le sue prestazioni eccezionali e i suoi successi nelle competizioni sportive hanno contribuito a consolidare il mito della 8C e dello storico marchio di Arese come simbolo del made in Italy e della passione per le auto.

Oggi, un esemplare di Alfa Romeo 8C del 1931 in buone condizioni può raggiungere un valore di diversi milioni di euro sul mercato delle vetture d’epoca, a testimonianza dell’importanza storica e del fascino senza tempo di questa incredibile vettura.

Da quando è stata presentata per la prima volta, la 8C ha avuto un impatto duraturo sull’industria automobilistica e sulla storia del Biscione, ispirando le generazioni successive di auto sportive e di lusso.

Nel 2007 è stato lanciato il successore indiretto

Nel 2007, il marchio italiano ha presentato una concept car con il nome di 8C Competizione, che ha poi portato alla produzione di una serie limitata tra il 2007 e il 2010, riprendendo il glorioso nome e alcune delle caratteristiche stilistiche della 8C originale del 1931.

Rappresenta una delle massime espressioni dell’ingegneria e del design automobilistico italiano, un’auto che ha saputo coniugare eleganza, prestazioni e successo sportivo in un unico, inconfondibile pacchetto.

Il suo impatto sulla storia del costruttore milanese e sul mondo delle auto storiche è incommensurabile, rendendola un gioiello dell’automobilismo italiano che continua a incantare gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo.