Alfa Romeo a maggio si consolida nella top 10 del mercato premium in Spagna

Alfa Romeo in Spagna ha concluso il mese di maggio con un incremento del 65 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e con una quota di mercato del 2,3 per cento, mantenendosi tra i primi 10 marchi premium nel paese. In totale la casa del Biscione il mese scorso in Spagna ha immatricolato 243 unità.

Crescono le immatricolazioni in Spagna per Alfa Romeo a maggio 2023 grazie soprattutto a Tonale

Questi risultati dimostrano il successo della strategia di Alfa Romeo, che mira a offrire ai suoi clienti una gamma di modelli che uniscono design, sportività e tecnologia. Il marchio italiano ha recentemente rinnovato la sua offerta con il lancio di Alfa Romeo Tonale anche nella versione PHEV. Il SUV a maggio ha immatricolato 162 unità diventando il modello più venduto del Biscione in Spagna il mese scorso. In totale da inizio anno il SUV di segmento C ha registrato la vendita di oltre mille unità. Queste esattamente sono state 1.031 quest’anno.

Al secondo posto tra le auto più vendute dal Biscione in Spagna troviamo il SUV Stelvio con 71 unità consegnate a maggio e 461 in tutto il 2023. Al terzo posto la berlina Giuliacon 10 unità immatricolate in Spagna nel mese di maggio e 40 da gennaio. Alfa Romeo prosegue dunque il suo rafforzamento nel mercato premium grazie alla sua rete di concessionari, che offre un servizio di qualità e un’esperienza unica ai suoi clienti. Il marchio italiano dispone anche di una gamma di soluzioni finanziarie adattate alle esigenze di ogni cliente.