Alfa Romeo P7: nel futuro del Biscione anche l’idrogeno?

Alfa Romeo è un marchio che vanta una storia gloriosa nel mondo delle corse automobilistiche, ma che da tempo non si cimenta nella sfida delle hypercar. Per colmare questa lacuna, il designer Daniel Kemnitz ha immaginato come potrebbe essere una vettura da sogno del Biscione, capace di competere con le più avanzate macchine da corsa del futuro. Il suo concept si chiama Alfa Romeo P7 ed è ispirato alla leggendaria Tipo 33 Stradale, una delle auto più belle e affascinanti mai prodotte dalla casa italiana.

Alfa Romeo P7: ecco come sarebbe una hypercar del Biscione dotata di motore a idrogeno

Il design di questa Alfa Romeo P7 riprende le linee fluide e armoniose della progenitrice, ma le aggiorna con elementi moderni e futuristici, come i fari a LED, le prese d’aria laterali e il grande spoiler posteriore. Ma la vera novità della P7 è sotto il cofano: si tratta infatti di una hypercar alimentata da un motore a idrogeno che le permetterebbe di raggiungere velocità stratosferiche e di avere un’accelerazione fulminea.

Il vantaggio di questa soluzione è di avere una vettura ecologica, che non emette CO2, ma solo vapore acqueo, e al tempo stesso performante e divertente da guidare. Il designer non ha fornito dati precisi sulle prestazioni della P7, ma possiamo immaginare che siano paragonabili a quelle delle più veloci hypercar del mondo. Alfa Romeo P7 è solo un esercizio di stile, realizzato dal designer come progetto di studio presso l’IED Torino, ma ci fa sognare un possibile ritorno di Alfa Romeo nel mondo delle hypercar. Chissà se un giorno vedremo una vettura simile sulle strade o sui circuiti.

Al momento purtroppo il lancio di una hypercar del Biscion enon è previsto ma ovviamente la speranza è che le cose possano cambiare in futuro quando la gamma di Alfa Romeo sarà finalmente completa e il rilancio si sarà compiuto.