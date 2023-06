La Ferrari 812 Competizione vestita come una 250 GTO

Offre una miscela di classe e storia la più recente Ferrari 812 Competizione interpretata dal reparto Tailor Made della casa di Maranello. La vettura è stata cucita sui gusti del committente, che si è rivolto al programma di personalizzazione del “cavallino rampante”, per ottenere il risultato migliore. Il look guadagna una preziosa connessione con la storia, perché evoca una livrea della mitica 250 GTO (vedi video in calce), auto simbolo del marchio emiliano.

L’iconico tricolore francese che adorna la carrozzeria, in senso longitudinale, rende omaggio allo storico trionfo delle “rosse” al Gran Premio di Francia del 1953. Un design che la dice lunga sulla sua implacabile ricerca della vittoria.

Questa Ferrari 812 Competizione è vestita di un Bianco King opaco, che trasuda eleganza e sportività. Ottimo il contrasto con il blu elettrico delle sedute in Alcantara, ulteriormente accentuato da altri dettagli dell’abitacolo. Si nota, in ogni elemento, il senso del gusto di chi ha voluto l’allestimento, con il sigillo ufficiale della casa madre. Doveroso muoversi in questo modo, quando si possiede un’opera d’arte del genere.

Stiamo parlando di una scultura a quattro ruote, la cui ingegneria tocca i vertici, come la tela prestazionale. Con lei si scrivono i nuovi riferimenti cronometrici e tecnologici sulle GT a motore anteriore. In posizione arretrata, sotto il lungo cofano, campeggia un V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che sviluppa 830 cavalli di potenza massima. Sono purosangue della miglior specie e la loro azione è accompagnata da musicalità meccaniche preziose e irresistibili, oggi più che mai da custodire, nella triste epoca dell’elettrificazione di massa.

Le cifre dinamiche sono degne dell’aspetto muscolare: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi, da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi, velocità massima di oltre 340 km/h. Il tempo siglato sulla pista di Fiorano è di 1’20”: LaFerrari ha solo un soffio di vantaggio.

La Ferrari 812 Competizione è un tributo all’eccellenza ingegneristica senza compromessi. Come un pittore che dipinge con le sue pennellate ardenti, il team di progettisti di Maranello ha dato vita a un capolavoro viaggiante. Le sue forme scolpite e aggressive si distinguono in modo inconfondibile. Ogni tratto è studiato per migliorare l’aerodinamica. Gli ingegneri sono riusciti ad ottenere alti carichi deportanti senza sporcare la carrozzeria con vistose appendici alari. Simili alchimie riescono solo ai migliori e…a Maranello lo sono.

Foto | Profilo Facebook Ferrari