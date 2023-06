Alfa Romeo Giulia è “4WD Car of the Year 2023”

Al pari di quanto accaduto lo scorso anno Alfa Romeo Giulia ha vinto i sondaggi “AUTO BILD ALLRAD Car of the Year”. Nella competizione in corso, i lettori della rivista specializzata hanno premiato ancora una volta la berlina sportiva italiana al primo posto nella classifica delle importazioni nella categoria “Auto a trazione integrale oltre i 50.000 euro”. La berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione monta di serie l’efficiente trazione integrale Alfa Q4.

I lettori di Auto Bild Allrad hanno scelto Alfa Romeo Giulia come vincitrice nella categoria “Auto a trazione integrale oltre i 50.000 euro”

“Alfa Romeo Giulia non si distingue dalla massa solo per il suo tipico design italiano. Combina inoltre motori potenti ed efficienti con un sistema di guida sicuro. La rinnovata vittoria nelle elezioni per ‘AUTO BILD ALLRAD Car of the Year’ dimostra l’entusiasmo di Alfa Romeo per lo stile e la tecnologia. Siamo orgogliosi di questo successo, ringrazio molto i lettori per il loro giudizio”, ha commentato Niccolò Biagioli, Director Premium Brands Germany del Gruppo Stellantis, a cui appartiene anche il marchio Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia colpisce non solo per la sua lavorazione di alta qualità e il design italiano, ma anche per la sua maneggevolezza sportiva, supportata dall’avanzata trazione integrale Alfa Q4. La distribuzione intelligente della coppia motrice tra l’asse anteriore e quello posteriore garantisce una dinamica impressionante e una maneggevolezza precisa in ogni situazione di guida.

A seconda delle condizioni di guida e del livello di aderenza di ogni singolo pneumatico, la trazione integrale Alfa Q4 della berlina sportiva distribuisce impercettibilmente la coppia motrice tra asse anteriore e posteriore. In condizioni normali, la potenza viene trasmessa completamente all’asse posteriore tramite l’albero cardanico, realizzato di serie in fibra di carbonio high-tech. Ciò riduce i consumi e il comportamento di guida è particolarmente agile.

Se le ruote posteriori slittano, l’elettronica di controllo reagisce in frazioni di secondo e reindirizza fino al 60 percento della coppia all’asse anteriore. Questa strategia garantisce prestazioni di guida superiori, piacere di guida insuperabile e un elevato livello di sicurezza anche in condizioni stradali difficili.