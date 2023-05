Stellantis inaugura oggi in Francia la prima fabbrica di batterie

È ufficiale, la Francia sta finalmente aprendo la sua prima fabbrica di batterie per auto elettriche, questo martedì 30 maggio. Situata nei pressi di Lens, nel nord, si occuperà della produzione di accumulatori per l’azienda ACC, joint venture di Stellantis, Total Energy e Mercedes. Abbastanza per rendere la produzione di auto elettriche più pulita che mai. Da tempo si sente parlare della creazione di un settore per la produzione di batterie industriali in Francia. È infatti uno dei cavalli di battaglia di Emmanuel Macron, che fin dall’inizio del suo mandato ha voluto veder crescere sul territorio una fabbrica di questo tipo.

Stellantis inaugura oggi in Francia la sua prima Gigafactory

La stampa francese ha annunciato nelle scorse ore che la prima fabbrica francese di batterie avvia oggi le sue attività. Si trova nel nord del paese, e più precisamente nelle vicinanze di Lens. Appartiene ad ACC (Automotive Cell Company), una giovane azienda fondata nel 2020. Stellantis, TotalEnergies e Mercedes-Benz detengono tutte una quota uguale. È quindi la prima azienda a creare una fabbrica di batterie sul suolo francese. Una vera e propria “gigafactory”, che mostra dimensioni impressionanti.

Se l’inaugurazione è prevista in giornata, bisognerà attendere quest’estate per l’avvio della produzione. Entro la fine dell’anno, poi, inizierà la commercializzazione delle prime batterie prodotte su queste linee. Nessuna data specifica è stata ancora annunciata. Non è infatti escluso che siano ancora da apportare alcuni aggiustamenti per affinare l’industrializzazione. Entro il 2024, questo impianto di Stellantis dovrebbe produrre non meno di 13 GWh all’anno. Una cifra che dovrebbe poi salire a 40 GWh annui dal 2030, che equivalgono a circa 800.000 batterie prodotte. Da 600 dipendenti, la fabbrica dovrebbe passare a 2.000 dipendenti contemporaneamente.

La Francia vuole ridurre la sua dipendenza dalla Cina e prevede di essere autosufficiente nella produzione di batterie entro il 2027. Abbastanza per rendere le auto elettriche più pulite, perché la produzione di accumulatori in Europa è molto più pulita che nel Regno di Mezzo, grazie alle basse emissioni di carbonio mix energetico.