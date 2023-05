Nuova Lancia Ypsilon: prime informazioni sulla gamma di motori

Nuova Lancia Ypsilon debutterà nel corso del primo trimestre del 2024 e forse le prime immagini le vedremo già entro la fine del 2023. A proposito di questo modello nei giorni scorsi abbiamo saputo che questa vettura sarà prodotta in Spagna presso lo stabilimento Stellantis di Figueruelas vicino alla città di Saragozza insieme a Peugeot 208 e Opel Corsa. La sua produzione in serie inizierà ad aprile 2024 e l’auto sarà prodotta in circa 60 mila unità all’anno.

Importanti novità a proposito della gamma dei motori per la nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon sarà una vettura lunga 4 m con uno stile più maschio ed elegante per piacere ad un pubblico più ampio. L’auto riporterà il brand Lancia in Europa con la commercializzazione in paesi importanti come Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. A proposito di questa auto abbiamo saputo alcune informazioni anche sulla gamma dei motori. E’ stato lo stesso numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano a fornire queste informazioni. Il CEO ha detto che nella gamma della nuova vettura di Lancia ci sarà spazio per motori elettrici e ibridi. Tra gli ibridi Napolitano ha nominato esplicitamente un mild hybrid a 48 Volt. Si tratta dunque di una notizia molto importante in quanto restringe di molto il campo delle ipotesi.

Infatti all’interno della gamma di motori del gruppo Stellantis troviamo due ibridi leggeri: il 1.2 PureTech da 136 CV portato al debutto dalle Peugeot 3008 e 5008 e il 1.5 da 130 CV utilizzato della Jeep Renegade. Considerato che la nuova Lancia Ypsilon utilizzerà la piattaforma CMP, l’ipotesi più probabile è che sarà proprio la prima la soluzione propulsiva che verrà adottata per questa auto. Il motore elettrico invece sarà lo stesso di tanti altri modelli compatti di Stellantis con 156 cavalli, 400 km di autonomia e una batteria da 54 kWh.