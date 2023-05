Fiat Fastback avrà presto il tetto apribile

Fiat sta testando alcuni aggiornamenti per i suoi due SUV sudamericani: Fiat Fastback e Pulse. Il sito Web di Auto+ ha pubblicato un’istantanea che mostra un’unità di Fastback parzialmente mimetizzata. I travestimenti coprono sia il cofano che il tetto. Ma i ritagli sulla parte superiore dell’auto mostrano che questa è dotata di un tetto apribile. Poiché l’equipaggiamento influisce sulla struttura del veicolo, è molto probabile che Fiat abbia dovuto eseguire più test per approvare l’equipaggiamento. Un altro fattore interessante sottolineato dalla pubblicazione è che sia il Fastback che il Pulse hanno strutture praticamente identiche fino al montante posteriore.

Fiat Fastback: avvistato prototipo con tetto apribile

Altra indiscrezione proveniente da Auto+, che cita fonti legate a Fiat, è che il tetto apribile per Fiat Pulse e Fiat Fastback sarebbe di tipo convenzionale. Il marchio non cercherebbe di riportare in vita la famosa Sky Window della defunta Stilo, che aveva diverse lastre di vetro. Per i due SUV, l’allestimento porterebbe una superficie vetrata relativamente ampia e quadrata, ma con un’unica lastra. Sarebbe qualcosa di simile a quanto offerto al Toro per poco tempo.

A gennaio, la Fiat Fastback aveva già subito alcune modifiche quando in concessionaria sono arrivate le prime unità con model year 2023. All’epoca, la versione Audace con motore 1.0 turbo T200 perse il pacchetto connettività come optional, che divenne solo lo schermo opzionale da 10,1″ invece che da 8,4″. In questa configurazione sono optional anche i sedili in pelle.

La versione Impetus, la più costosa con il T200, ha perso anche il pacchetto connettività. Ha mantenuto i sedili in pelle chiara e i cerchi da 18″ in design diverso dallo standard uno nell’elenco delle opzioni nel client. La Limited Edition by Abarth, l’unica con il motore 1.3 T270 turbo, ha mantenuto invariato il suo elenco di equipaggiamenti e optional.

Già ad aprile la Fiat Fastback aveva subito un aumento di prezzo. La versione Audace T200 CVT è passata da BRL 133.990 a BRL 134.990, diventando BRL 1.000 più costosa dopo un aggiustamento dello 0,75%. L’incremento per la versione Impetus T200 CVT è stato di R$ 1.500 (1,03%), passando da R$ 145.490 a R$ 146.990 e con l’incremento proporzionale più alto della linea. La configurazione top di gamma Limited Edition by Abarth T270 AT6 è passata da BRL 158.490 a BRL 159.990 dopo un aggiustamento di BRL 1.500, ma con un incremento dello 0,95%.