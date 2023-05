Jeep richiama 90.000 Grand Cherokee per potenziale disconnessione del piantone dello sterzo

Jeep protagonista di un nuovo richiamo. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis sta lanciando una campagna di richiamo su 89.372 veicoli negli Stati Uniti per timore che i loro piantoni dello sterzo possano essere stati assemblati in modo errato. Jeep ha avviato un’indagine sulla possibilità il 27 febbraio 2023, dopo aver ricevuto una segnalazione di una potenziale “perdita delle condizioni di sterzata”. La sua indagine ha rilevato 15 richieste di garanzia relative a un problema al piantone dello sterzo, ma non ha trovato alcun record di assistenza clienti e nessun rapporto sul campo relativo al problema. Di conseguenza, non è a conoscenza di incidenti, lesioni o decessi correlati a questo errore di fabbricazione.

Jeep Grand Cherokee: richiamate quasi 90 mila unità negli USA

Tuttavia, ha scoperto che alcuni veicoli che hanno lasciato la linea nel suo Detroit Assembly Complex – Mack di recente apertura avevano un piantone dello sterzo che potrebbe essere stato riparato in modo improprio durante il processo di assemblaggio, con conseguente installazione errata del loro albero intermedio. Nella sua analisi, Jeep ha scoperto che l’albero intermedio montato in modo errato potrebbe scollegarsi dal giunto cardanico, portando alla fine a una perdita di controllo dello sterzo. Ovviamente, questa è una cattiva notizia per i conducenti e potrebbe portare a un incidente. I conducenti possono essere avvisati del problema se notano qualcosa di insolito nello sterzo o un rumore quando il veicolo sta girando.

Jeep afferma che il problema riguarda potenzialmente 35.401 SUV Jeep Grand Cherokee L realizzati tra il 27 gennaio 2021 e il 4 aprile 2023, nonché 53.965 Grand Cherokee costruiti tra il 19 ottobre 2021 e il 4 aprile 2023. Per porre rimedio al problema, Jeep effettuerà un richiamo volontario su tutti i veicoli interessati. Li ispezionerà e sostituirà l’albero intermedio ove necessario. La casa automobilistica prevede di iniziare a mettersi in contatto con i proprietari il 7 luglio.