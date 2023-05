Alfa Romeo celebrerà i 100 anni dei suoi iconici modelli Quadrifoglio al Concours on Savile Row

Alfa Romeo celebrerà i 100 anni dei suoi modelli Quadrifoglio al Concours di quest’anno a Savile Row, uno degli eventi automobilistici più eleganti del Regno Unito. Nell’iconica strada della sartoria nel centro di Londra, Concours on Savile Row ospiterà una celebrazione che metterà in mostra lo stile e la sinergia del mondo automobilistico e della moda. Come partecipante al Concours di quest’anno su Savile Row, Alfa Romeo esporrà il suo nuovo modello Giulia Quadrifoglio 100 ° Anniversario in edizione limitata. Rivelato all’inizio di quest’anno, solo 100 modelli saranno disponibili per l’acquisto in occasione del centenario del leggendario emblema del marchio italiano.

Alfa Romeo celebrerà i 100 anni dei suoi modelli Quadrifoglio al Concours di quest’anno a Savile Row

Le edizioni Giulia Quadrifoglio 100 ° Anniversario montano un motore V6 Bi-Turbo da 2,9 litri potenziato a 520 CV. Abbinato ad un differenziale autobloccante meccanico, con messa a punto derivata dallo sviluppo della Giulia GTA, migliora il comportamento e la motricità della vettura, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando al contempo stabilità, agilità e velocità in curva. L’uso di materiali ultraleggeri come la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, il cofano, lo spoiler e le minigonne laterali, nonché un motore interamente in alluminio migliorano ulteriormente le prestazioni, mentre la Giulia presenta uno splitter anteriore in fibra di carbonio che canalizza attivamente il flusso d’aria sotto l’auto.

È disponibile una scelta di tre colori: Rosso Etna, Verde Montreal e Nero Vulcano, mentre gli interni sono realizzati su misura per i modelli in edizione limitata. La pelle Alcantara nera contrasta con cuciture dorate e innovative finiture in fibra di carbonio ad effetto 3D per plancia, tunnel centrale e pannelli porta. Sul cruscotto, il numero ‘100’ è cucito in oro accanto a un Quadrifoglio dorato. Il volante è rivestito in pelle e Alcantara, con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Alfa Romeo collaborerà con Gaziano & Girling per tutta la durata dell’evento Concours. Il flagship store di Gaziano & Girling ha aperto a Savile Row nel 2014 e da allora è diventato uno degli spazi più prestigiosi della strada, offrendo una gamma di calzature su misura meticolosamente progettate e create dal loro team. Sebbene Gaziano & Girling sia un marchio britannico, il loro lavoro è fortemente influenzato dall’eredità italiana del co-fondatore Tony Gaziano.

Il negozio Gaziano & Girling Savile Row sarà aperto per accogliere i visitatori desiderosi di scoprire di più sulla sinergia del calzaturificio con Alfa Romeo, e le edizioni limitate Quadrifoglio 100° Anniversario in mostra durante l’evento. Gaziano & Girling svelerà anche un esclusivo design di calzature ispirato all’Alfa Romeo, creato dai designer della sartoria per celebrare i 100 anni del Quadrifoglio.

Sulla RL di Ugo Sivocci nella Targa Florio del 1923 esordisce l’iconico stemma Quadrifoglio a quadrifoglio. Sivocci dipinse lo stemma sulla parte anteriore della sua auto per buona fortuna che portò a un grande successo, assicurando una vittoria per Alfa Romeo e legando per sempre il simbolo del Quadrifoglio al marchio in quanto avrebbe portato a più vittorie nella Targa Florio, Mille Miglia e a Le Mans. Lo stemma passò presto alle vetture stradali Alfa Romeo, facendo la sua prima apparizione sulla Giulia TI Super nel 1963 e dando inizio a una tradizione che continua ancora oggi.

Il Concours on Savile Row si svolge dal 24 al 25 maggio, dalle 10:00 alle 20:00, ed è gratuito per il pubblico. Per ulteriori informazioni sull’evento, visitare www.concoursonsavilerow.com . Per ulteriori informazioni sui modelli Alfa Romeo 100th Anniversario Quardifoglio, visitare www.alfaromeo.co.uk

.