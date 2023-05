Dodge Challenger Black Ghost: la muscle car arriva in Europa

Prosegue anche in Europa il tributo “Last Call” di Dodge ai modelli Charger e Challenger HEMI, che dal 2024 non saranno più prodotti nella loro versione attuale in linea con il percorso di elettrificazione del marchio. Per celebrare queste linee storiche, nei loro ultimi mesi di esistenza, il brand americano ha deciso di lanciare una versione rivisitata di sette modelli iconici in modo da offrire agli appassionati un’opportunità unica di acquisto di un prodotto assolutamente esclusivo. Cinque di loro saranno commercializzati anche in Europa. Il secondo modello della serie in edizione limitata a sbarcare in Europa è il Dodge Challenger Black Ghost: segue le orme del Dodge Challenger Shakedown, lanciato sul mercato europeo nel marzo 2023.

“Ci sono così tante muscle car leggendarie nella storia del marchio Dodge, è stato difficile scegliere i sette veicoli a cui volevamo rendere omaggio con la nostra gamma Last Call, ma la Black Ghost è stata una scelta facile”, ha dichiarato Tim Kuniskis, Dodge Brand CEO.

Il secondo modello introdotto in Europa è la Dodge Challenger Black Ghost, ispirata all’iconica Dodge Challenger RT SE nera del 1970 (edizione speciale) di proprietà di Godfrey Qualls. Una muscle car che si è guadagnata nel tempo una fama leggendaria, legata alle corse underground per le strade di Detroit. La Dodge Challenger Black Ghost 2023 faceva parte dei primi sei modelli dell’edizione Last Call introdotti nell’agosto 2022 durante l’evento Dodge Speed ​​Week all’M1 Concourse di Pontiac, nel Michigan.

L’edizione speciale Dodge Challenger Black Ghost del 2023 offre un revival moderno del veicolo storico, avvolgendo un aspetto nero e cromato, inclusa l’esclusiva grafica in vinile del tetto nero “gator skin” simile all’originale, attorno a un Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody da oltre 800 cavalli. Il modello è in linea con l’anima ineffabile ma grintosa dell’originale Dodge Black Ghost, grazie a elementi come i cerchi da 20×11 pollici Satin Carbon Warp Speed, il badge del cruscotto interno Black Ghost, il cofano nero Mopar perni e l’impianto frenante Brembo nero a sei pistoncini. Dispone inoltre di griglia con scritta Challenger, stemmi su parafango e spoiler e stemma sulla griglia Midnight Metallic SRT.

Inoltre, il modello è impreziosito da dettagli come lo stemma Dodge luminoso sul cruscotto, il volante in Alcantara con logo SRT rosso, le cornici in vera fibra di carbonio e il rivestimento del padiglione Dynamica in pelle scamosciata, i sedili e i fianchi delle portiere in pelle Alcantara/Laguna. Il veicolo consentirà agli appassionati di assaporare davvero l’esclusività Dodge: saranno infatti prodotti solo 300 modelli, tutti Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody nel colore esterno Pitch Black.