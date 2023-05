Stellantis completa la prima tranche del buyback

Stellantis N.V. (“Stellantis”) ha annunciato che la prima tranche del programma di riacquisto di azioni proprie, annunciata il 22 febbraio 2023, è stata completata. L’obiettivo della holding era quello di portare a termine un buyback fino a 500 milioni di euro, sul mercato aperto, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2023 e il 19 giugno 2023. Si è giunti al traguardo con alcune settimane di anticipo.

Dal 17 marzo 2023 al 17 maggio 2023, la società ha acquistato complessivamente 33.249.812 di azioni ordinarie, per un corrispettivo complessivo di 499.988.202 di euro. Al completamento dell’operazione di riacquisto, Stellantis N.V. deteneva in portafoglio 102.375.356 azioni ordinarie.

La prima tranche fa parte di un programma di buyback complessivo da 1,5 miliardi di euro, destinato a prendere forma nel futuro. La firma dell’accordo per il riacquisto di azioni proprie fu resa pubblica il 16 marzo 2023. Destinataria dell’incarico, per la prima parte dell’operazione, relativa ai già citati 500 milioni di euro, una società di investimento indipendente che ha preso in modo autonomo le decisioni commerciali relative alla tempistica degli acquisti.

Le azioni ordinarie rilevate nell’ambito di questo programma saranno annullate a tempo debito. Il processo di buyback, autorizzato con delega dell’assemblea degli azionisti, sarà rinnovabile o prorogabile, fino a un massimo del 10% del capitale della società. Si rafforza, così, il controllo diretto, con benefici anche sul valore dei titoli rimasti.

Ricordiamo che della galassia Stellantis fanno parte tantissimi marchi, come Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move e Leasys. Si tratta di una costellazione di 14 iconici brand automobilistici e di due rami dedicati alla mobilità, che puntano a migliorare il modo in cui le persone si muovono e creano connessioni. La holding, nata dalla fusione tra i gruppi Fiat Chrysler Automobiles e PSA, è oggi uno dei player più importanti del mondo attuale dell’auto. John Elkann è il presidente; Carlos Tavares l’amministratore delegato.